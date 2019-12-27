Как научить панд рисовать? Опыт московского зоопарка

В московском зоопарке два раза в неделю проводят специализированные тренинги по рисованию для двух панд – Диндина и Жуи, которые приехали в столицу из Китая в конце весны.

Как сообщают представители зоопарка, в будущем из их картин будет собрана отдельная экспозиция, посетить которую сможет каждый гость зоопарка. Также планируется провести специальный благотворительный аукцион, а полученные от продажи картин средства направить на содержание спасенных и конфискованных животных.

«Сначала панд нужно было научить держать лапой (причем, как правой, так и левой) кисть. Сделать это удалось благодаря позитивному подкреплению в виде сочной моркови и особых панда-кейков. Когда панды брали в лапы кисти и уверенно держали их, зоологи тут же давали им угощения. Благодаря этому медведи быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистями. Следующим этапом стало знакомство с холстом и красками», – говорится в сообщении на сайте зоопарка.