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Как научить панд рисовать? Опыт московского зоопарка

27 декабря 2019
Панда в московском зоопарке
Фото: moscowzoo.ru
В будущем из их творений составят экспозицию.

В московском зоопарке два раза в неделю проводят специализированные тренинги по рисованию для двух панд – Диндина и Жуи, которые приехали в столицу из Китая в конце весны.

Как сообщают представители зоопарка, в будущем из их картин будет собрана отдельная экспозиция, посетить которую сможет каждый гость зоопарка. Также планируется провести специальный благотворительный аукцион, а полученные от продажи картин средства направить на содержание спасенных и конфискованных животных.

«Сначала панд нужно было научить держать лапой (причем, как правой, так и левой) кисть. Сделать это удалось благодаря позитивному подкреплению в виде сочной моркови и особых панда-кейков. Когда панды брали в лапы кисти и уверенно держали их, зоологи тут же давали им угощения. Благодаря этому медведи быстро поняли, что от них требуется, и стали активно орудовать кистями. Следующим этапом стало знакомство с холстом и красками», – говорится в сообщении на сайте зоопарка.

«Большие панды, вопреки распространенному стереотипу, очень активные животные. Им необходимо много полезной нагрузки – как физической, так и интеллектуальной. Если медведи не получают ее, то начинают скучать и лениться. Чтобы этого не произошло, наши специалисты регулярно проводят с Диндин и Жуи тренинги, дают пандам множество затейливых игрушек и предметов для изучения. Рисование – это также одно из направлений тренинга. В ходе этих занятий панды учатся концентрироваться, выполнять просьбы своих киперов», – генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Рисование достаточно широко применяется в зоопарковой практике как один из эффективных способов поведенческого и психологического обогащения среды обитания. Обычно интерес к рисованию проявляют человекообразные обезьяны, ластоногие, слоны и некоторые представители семейства медвежьих.