Как общаются орангутаны – самые умные приматы после людей

Сегодня орангутаны, по мнению ученых, считаются самыми умными приматами после людей. Поэтому неудивительно, что в процессе развития у них появилось большое количество жестов, позволяющих этим животным общаться между собой.

Биологи из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) наблюдали за орангутанами в трех европейских зоопарках в течение 9 месяцев. За это время ученым удалось выявить у обезьян 64 различных жеста, которые одинаково понимались исследуемыми животными в разных зоопарках. Сорок из этих жестов использовались орангутанами для достижения шести социальных целей.

Таким образом, определенные телодвижения животное совершало для того, чтобы предложить сородичу сделать что-то вместе, попросить дать какой-либо предмет, позвать другого орангутана отправиться куда-то вместе, попросить поделиться чем-то, изъявить желание вернуться или остановить действие.

Например, один из наиболее часто используемых орангутанами жестов — размещение предмета на своей голове. Он означает, что животное хотело бы поиграть. Для того, чтобы попросить идти за ним, орангутан обнимает своего сородича и немного тянет его в сторону.

А если обезьяна хочет попросить прекратить действие, то она слегка нажимает на руку своему собрату. Интересно, что если «собеседник» не отвечает на жест соответствующим действием, то орангутан повторяет жест, тем самым настаивая на своем.

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