Как охотится летучая мышь-рыболов?

К семейству рыбоядных летучих мышей (Noctilio) относятся два вида: большой рыболов (Noctilio leporinus) и южная рыбоядная летучая мышь (Noctilio albiventris) — также их называют большим и малым зайцегубами. Однако способностью ловить рыбу больше известен большой рыболов. Причем, за одну ночь он без труда может обнаружить и поймать 20-30 рыб.

Обитающие на территории от Мексики до северной части Аргентины большие рыболовы питаются насекомыми, но в сухой сезон они начинают активно ловить рыбу, а также иногда крабов и креветок. Так, вооруженные эхолокацией рыболовы обнаруживают рыбу, даже если из воды виднеется только часть плавника, после чего снижаются и ловят её. А иногда большой рыболов ищет добычу иначе: он пролетает над поверхностью воды, рассекая её своими длинными острыми когтями. После этого зачастую в лапах летучей мыши оказывается рыба. К слову, последнюю тактику большой рыболов использует в местах водоемов и рек, где обычно водится много рыбы, или же там, где рыболову чаще всего удавалось получить большой улов.

В отличие от большого рыболова южная рыбоядная летучая мышь в основном охотится на насекомых, летающих вблизи поверхности воды, а также упавших в воду. И лишь большие особи этого вида изредка ловят рыбу, прибегая к тем же способам охоты, что и большой рыболов.

Интересно, что у обоих видов имеются защечные мешки, в которые «складывается» пойманная добыча.

На видео вы можете увидеть, как рыбоядная летучая мышь охотится за рыбой: