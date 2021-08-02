Как оленихи выясняют отношения: видео

Семья Макмиллан часто приезжает отдыхать на ранчо в Техасе. К дому нередко выходят олени, а люди, в свою очередь, оставляют им корм. Недавно на камеры видеонаблюдения попала уникальная сцена битвы двух олених.

Столкнувшись возле кормушки, животные приняли «боевую стойку»: встав на задние ноги, они начали перемещаться по участку, пугая друг друга хаотичными движениями передних лап. Удары долго не достигали цели, а само противостояние было больше похоже на танец. В конце концов одна из самок все же смогла ударить соперницу, и та немедленно ускакала.