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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Как оленихи выясняют отношения: видео

Анастасия Баринова
02 августа 2021
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Фото: SWNS/YouTube
Драка напоминает балет или комический цирковой номер.

Семья Макмиллан часто приезжает отдыхать на ранчо в Техасе. К дому нередко выходят олени, а люди, в свою очередь, оставляют им корм. Недавно на камеры видеонаблюдения попала уникальная сцена битвы двух олених.

Столкнувшись возле кормушки, животные приняли «боевую стойку»: встав на задние ноги, они начали перемещаться по участку, пугая друг друга хаотичными движениями передних лап. Удары долго не достигали цели, а само противостояние было больше похоже на танец. В конце концов одна из самок все же смогла ударить соперницу, и та немедленно ускакала.

Особенно удивительным было то, что олени не были голодными, и еды в кормушке хватило бы на всех. Автор видео говорит, что в кадре нередко оказываются самцы, сражающиеся друг с другом, но битва самок, смешная и не имеющая смысла, оказалась большой неожиданностью.

В таких же конфликтных ситуациях самцы оленей действуют гораздо решительнее, и их удары — более точные и мощные.

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Однако им сложнее сражаться: в пылу битвы они часто намертво сцепляются рогами.

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