Как ослы приносят пользу пустыням

Эта идея была неожиданной: до сих пор считалось, что ослы и лошади причиняют вред биоразнообразию — в США они не являются местными видами. В течение трех лет Лундгрен и его коллеги обследовали участки пустыни Сонора, простирающейся через Аризону и Калифорнию. Команда установила фотоловушки, чтобы узнать, как другие животные используют вырытые непарнокопытными ямы.

Было установлено, что в тех случаях, когда колодец простирается на глубину до двух метров, это незамедлительно увеличивает доступность воды для многих видов, населяющих пустыни. Нередко эти ямы вообще были единственным водоемом на определенных участках.