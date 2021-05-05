Как ослы приносят пользу пустыням

На протяжении тысячелетий лошади и ослы были одними из важнейших партнеров человека, выступающих в роли сельскохозяйственного или транспортного животного. Недавно ученые рассказали об еще одной полезной функции. Биолог Эрик Лундгрен, проводивший исследование, отталкивался от факта об африканских слонах: известно, что те роют колодцы, которые зачастую являются единственным источником воды в сухой сезон. Он захотел проверить, имеют ли ямы, которые ослы копают в пустынях, то же значение для экосистемы.
Эта идея была неожиданной: до сих пор считалось, что ослы и лошади причиняют вред биоразнообразию — в США они не являются местными видами. В течение трех лет Лундгрен и его коллеги обследовали участки пустыни Сонора, простирающейся через Аризону и Калифорнию. Команда установила фотоловушки, чтобы узнать, как другие животные используют вырытые непарнокопытными ямы.
Было установлено, что в тех случаях, когда колодец простирается на глубину до двух метров, это незамедлительно увеличивает доступность воды для многих видов, населяющих пустыни. Нередко эти ямы вообще были единственным водоемом на определенных участках.
I am stunned and elated that this observation, the thing that drove me to grad school, has been published in Science. Feral equids engineer desert water availability, providing resources used by numerous other species @ScienceMagazine @cfccramp @karlathemoel https://t.co/uqVV5nJUSi— Erick Lundgren (@ejlundyyy) April 30, 2021
Виды животных, которые использовали искусственно сооруженные колодцы, включали чернохвостого оленя, рысь, кустарниковую сойку и пекариевых — представителей нежвачных парнокопытных. Особенно удивительным гостем оказался барибал, которого ученые вообще не ожидали встретить в пустыне. Более того: в заброшенных колодцах даже начинали расти кустарники и деревья.
These wells were also used by every imaginable species–migratory warblers, hooded orioles, a nomadic black bear, mule deer, bighorn sheep, javelina–with activity increasing with as temperatures rose pic.twitter.com/1bzCfErE8W— Erick Lundgren (@ejlundyyy) April 30, 2021
Подводя итоги исследования, Лундгрен указывает на важность вклада непарнокопытных животных в заботу о природе: в то время как деятельность человека приводит к обезлесиванию и сокращению водотоков, ослы и лошади восстанавливают экосистему.
Команда хочет рассмотреть еще один аспект. В далеком прошлом лошади, слоны и другие крупные животные бродили по Северной Америке, пока не вымерли около 12 000 лет назад, и все ныне живущие аналогичные виды являются результатом реинтродукции. Если древние виды выполняли ту же роль — они внесли такой же вклад, сформировав современный ландшафт.
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