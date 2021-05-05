Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Звери

Как ослы приносят пользу пустыням

Анастасия Баринова
05 мая 2021
a-study-has-found-well.jpg
Фото: Erick J. Lundgren/Science
Ученые обнаружили неожиданно важный вклад непарнокопытных в процветание засушливых регионов.

На протяжении тысячелетий лошади и ослы были одними из важнейших партнеров человека, выступающих в роли сельскохозяйственного или транспортного животного. Недавно ученые рассказали об еще одной полезной функции. Биолог Эрик Лундгрен, проводивший исследование, отталкивался от факта об африканских слонах: известно, что те роют колодцы, которые зачастую являются единственным источником воды в сухой сезон. Он захотел проверить, имеют ли ямы, которые ослы копают в пустынях, то же значение для экосистемы.

Эта идея была неожиданной: до сих пор считалось, что ослы и лошади причиняют вред биоразнообразию — в США они не являются местными видами. В течение трех лет Лундгрен и его коллеги обследовали участки пустыни Сонора, простирающейся через Аризону и Калифорнию. Команда установила фотоловушки, чтобы узнать, как другие животные используют вырытые непарнокопытными ямы.

Было установлено, что в тех случаях, когда колодец простирается на глубину до двух метров, это незамедлительно увеличивает доступность воды для многих видов, населяющих пустыни. Нередко эти ямы вообще были единственным водоемом на определенных участках.

Виды животных, которые использовали искусственно сооруженные колодцы, включали чернохвостого оленя, рысь, кустарниковую сойку и пекариевых — представителей нежвачных парнокопытных. Особенно удивительным гостем оказался барибал, которого ученые вообще не ожидали встретить в пустыне. Более того: в заброшенных колодцах даже начинали расти кустарники и деревья.

Подводя итоги исследования, Лундгрен указывает на важность вклада непарнокопытных животных в заботу о природе: в то время как деятельность человека приводит к обезлесиванию и сокращению водотоков, ослы и лошади восстанавливают экосистему.

Команда хочет рассмотреть еще один аспект. В далеком прошлом лошади, слоны и другие крупные животные бродили по Северной Америке, пока не вымерли около 12 000 лет назад, и все ныне живущие аналогичные виды являются результатом реинтродукции. Если древние виды выполняли ту же роль — они внесли такой же вклад, сформировав современный ландшафт.

Узнайте, где живет самый высокий осел в мире.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа