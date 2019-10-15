Некоторые ученые полагают, что вскоре мы столкнемся с шестым за всю историю планеты массовым вымиранием животных. Недавний отчет ООН показал, что теперь вымирание грозит миллиону видов, и многие из угрожаемых видов исчезнут в течение нескольких десятков лет.

Перспектива мрачная, но ее можно избежать, если очень постараться. Ученые со всего мира сегодня используют новые технологии и необычные подходы, чтобы сохранить виды. Для спасения любимых животных в ход идут самые креативные идеи: кто-то использует дроны, чтобы помогать попугаям какапо размножаться, кто-то учит собак искать редкие виды горилл.