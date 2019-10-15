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Остановить вымирание силой мысли: новые технологии для сохранения животных

Энни Рот
15 октября 2019
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Какапо
Вымирание грозит миллиону видов животных. Ученые призывают на помощь технику и собственную смекалку.

Некоторые ученые полагают, что вскоре мы столкнемся с шестым за всю историю планеты массовым вымиранием животных. Недавний отчет ООН показал, что теперь вымирание грозит миллиону видов, и многие из угрожаемых видов исчезнут в течение нескольких десятков лет.

Перспектива мрачная, но ее можно избежать, если очень постараться. Ученые со всего мира сегодня используют новые технологии и необычные подходы, чтобы сохранить виды. Для спасения любимых животных в ход идут самые креативные идеи: кто-то использует дроны, чтобы помогать попугаям какапо размножаться, кто-то учит собак искать редкие виды горилл.

Какапо (на грани исчезновения)

Высокие технологии

В природе осталось менее 150 взрослых особей какапо, или совиных попугаев, и каждый сезон спаривания очень важен для них. С помощью дронов зоологи получают сперму этих попугаев и могут искусственно осеменять самок.

Ужасный листолаз (исчезающие)

Ужасный листолаз

Фото: Джена Стеффенс

Варианты сбыта

Коллекционеры амфибий жаждут заполучить эту лягушку в свои собрания. Айвен Лозано, специалист по охране природы, разводит подвид листолаза с черными лапами, который тоже водится в дикой природе. Айвен надеется снизить спрос на лягушек, изымаемых из естественной среды обитания.  

Даурский журавль (уязвимые)

Даурский журавль

Фото: Лекси Суолл

Актерское мастерство

Когда самку даурского журавля по кличке Уолнат привезли в Смитсоновский институт биологии и охраны природы, она «влюбилась» в смотрителя Криса Коу и отказалась подпускать к себе самца. Теперь Крис воспроизводит жесты ухаживания и оплодотворяет ее семенной жидкостью самца. 

Кроличий бандикут (уязвимые)

Кроличий бандикут

Фото: Правительство Квинсленда

Знакомство с врагом

В природе эти австралийские сумчатые почти полностью истреблены лисами и дикими кошками. В питомниках ученые демонстрируют бандикутам кошек в надежде научить их избегать угрозу. 

Речная горилла (на грани исчезновения)

Речная горилла

Фото: Orokiet/Alamy Stock Photo

Взять след

Редчайший высший примат прячется в густых зарослях африканского леса, и его почти невозможно найти. Но ученые нашли способ: они берут собак из приютов и тренируют их выслеживать горилл по запаху помета.