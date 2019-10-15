Остановить вымирание силой мысли: новые технологии для сохранения животных
Некоторые ученые полагают, что вскоре мы столкнемся с шестым за всю историю планеты массовым вымиранием животных. Недавний отчет ООН показал, что теперь вымирание грозит миллиону видов, и многие из угрожаемых видов исчезнут в течение нескольких десятков лет.
Перспектива мрачная, но ее можно избежать, если очень постараться. Ученые со всего мира сегодня используют новые технологии и необычные подходы, чтобы сохранить виды. Для спасения любимых животных в ход идут самые креативные идеи: кто-то использует дроны, чтобы помогать попугаям какапо размножаться, кто-то учит собак искать редкие виды горилл.
Какапо (на грани исчезновения)
Высокие технологии
В природе осталось менее 150 взрослых особей какапо, или совиных попугаев, и каждый сезон спаривания очень важен для них. С помощью дронов зоологи получают сперму этих попугаев и могут искусственно осеменять самок.
Ужасный листолаз (исчезающие)
Варианты сбыта
Коллекционеры амфибий жаждут заполучить эту лягушку в свои собрания. Айвен Лозано, специалист по охране природы, разводит подвид листолаза с черными лапами, который тоже водится в дикой природе. Айвен надеется снизить спрос на лягушек, изымаемых из естественной среды обитания.
Даурский журавль (уязвимые)
Актерское мастерство
Когда самку даурского журавля по кличке Уолнат привезли в Смитсоновский институт биологии и охраны природы, она «влюбилась» в смотрителя Криса Коу и отказалась подпускать к себе самца. Теперь Крис воспроизводит жесты ухаживания и оплодотворяет ее семенной жидкостью самца.
Кроличий бандикут (уязвимые)
Знакомство с врагом
В природе эти австралийские сумчатые почти полностью истреблены лисами и дикими кошками. В питомниках ученые демонстрируют бандикутам кошек в надежде научить их избегать угрозу.
Речная горилла (на грани исчезновения)
Взять след
Редчайший высший примат прячется в густых зарослях африканского леса, и его почти невозможно найти. Но ученые нашли способ: они берут собак из приютов и тренируют их выслеживать горилл по запаху помета.