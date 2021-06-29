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Звери

Как краб загипнотизировал львов: видео

Анастасия Баринова
29 июня 2021
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
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Фото: Latest Sightings/YouTube
Хищники не решились поднять лапу на воинственного членистоногого и только с любопытством наблюдали за его путешествием.

Чаще всего крабы стараются не удаляться от водоемов, где они обитают, но недавно представитель этих членистоногих попался на глаза хищникам вдалеке от своей норы.

Группа туристов, осматривавшая заповедник Мала-Мала в Южной Африке, заметила льва из прайда Камбула, который пристально за кем-то наблюдал. Сначала люди решили, что внимание льва привлек скорпион в песке, но затем стало ясно, что объектом наблюдения был краб. Когда лев подошел поближе, он угрожающе поднял свои клешни и невозмутимо продолжил свой путь. 

Через некоторое время другие члены прайда заинтересовались воинственным гостем. Пять львов от мала до велика окружили рака и даже обнюхивали его, склонив свои морды к членистоногому, но схватить его никто не решился. В результате животному удалось спокойно добраться до своей норы и благополучно скрыться.

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Героями видео стали молодые хищники ростом около метра и весом до 125 кг. При желании они могли бы совершить стремительный бросок и прокусить панцирь рака, однако они явно решили, что такая игра не стоила свеч.

Посмотрите, как огромный рак – пальмовый вор – охотится на птиц.

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