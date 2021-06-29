Как краб загипнотизировал львов: видео

Чаще всего крабы стараются не удаляться от водоемов, где они обитают, но недавно представитель этих членистоногих попался на глаза хищникам вдалеке от своей норы.
Группа туристов, осматривавшая заповедник Мала-Мала в Южной Африке, заметила льва из прайда Камбула, который пристально за кем-то наблюдал. Сначала люди решили, что внимание льва привлек скорпион в песке, но затем стало ясно, что объектом наблюдения был краб. Когда лев подошел поближе, он угрожающе поднял свои клешни и невозмутимо продолжил свой путь.
Через некоторое время другие члены прайда заинтересовались воинственным гостем. Пять львов от мала до велика окружили рака и даже обнюхивали его, склонив свои морды к членистоногому, но схватить его никто не решился. В результате животному удалось спокойно добраться до своей норы и благополучно скрыться.
Героями видео стали молодые хищники ростом около метра и весом до 125 кг. При желании они могли бы совершить стремительный бросок и прокусить панцирь рака, однако они явно решили, что такая игра не стоила свеч.
Посмотрите, как огромный рак – пальмовый вор – охотится на птиц.