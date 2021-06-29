Как краб загипнотизировал львов: видео

Чаще всего крабы стараются не удаляться от водоемов, где они обитают, но недавно представитель этих членистоногих попался на глаза хищникам вдалеке от своей норы.

Группа туристов, осматривавшая заповедник Мала-Мала в Южной Африке, заметила льва из прайда Камбула, который пристально за кем-то наблюдал. Сначала люди решили, что внимание льва привлек скорпион в песке, но затем стало ясно, что объектом наблюдения был краб. Когда лев подошел поближе, он угрожающе поднял свои клешни и невозмутимо продолжил свой путь.