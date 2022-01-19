Как пандам удается оставаться толстыми на бамбуковой диете?

Колонии бактерий из фекалий панд были пересажены в кишечник грызунов. Мыши, получившие C. butyricum, набирали массу значительно быстрее, тогда как мыши из контрольной группы своих физических показателей не изменили. Обе группы жили в одинаковых условиях и ели одну пищу.

Дальнейшие исследования показали, что масляная кислота, являющаяся продуктом метаболизма C. butyricum , усиливает экспрессию гена циркадного ритма Per2 , который, в свою очередь, увеличивает синтез и накопление липидов. Таким образом, сезонные изменения флоры кишечника синхронизируют периферический циркадный ритм организма, что запускает требуемый липидный обмен.

Сезонный сдвиг кишечных бактерий в результате перемены в доступности пищи – явление не такое уж редкое. Науке известно несколько видов обезьян, чья микробиота летом, когда они питаются свежими листьями и фруктами, отличается от зимней, когда им доступна только кора деревьев. У коренных жителей Танзании, современных охотников-собирателей хадза, также прослеживается эта тенденция: они ведут традиционный образ жизни, и тип их питания заметно различается в зависимости от времени года.

Понимание того, как работает пищеварительная система панд и знание о полезных для них бактериях пойдет на благо всей науке при разработке пробиотиков и других лекарственных средств.

Кстати, панды любят еду даже больше, чем занятия сексом.