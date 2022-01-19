Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Как пандам удается оставаться толстыми на бамбуковой диете?

Анастасия Баринова
19 января 2022
pand03.jpg
Фото: Pixabay
pand22.jpg
Фото: gill_penney/Flickr
pand1.jpg
Фото: Kevin Dooley/Flickr
На бамбуке растолстеть сложно, но нужно. И панды приспособились к такой задаче.

Большая панда питается преимущественно бамбуком – низкокалорийной растительной пищей. При этом китайские мишки не имеют недостатка веса и проблем со здоровьем. В зависимости от сезона животному достаются различные части растения – сочные и богатые белком молодые побеги в конце весны – начале лета, и суховатые листья на протяжении остальных месяцев. 

/upload/iblock/3eb/3eb6c924359bc21bbca6637d48510bca.jpg
Читайте такжеПочему большие панды едят лишь бамбук, если они – медвежьи?

Между тем зимой пандам требуется особенно плотная жировая прослойка, чтобы противостоять пониженной температуре воздуха. Специалисты Института зоологии Китайской академии наук захотели понять, как бамбуковые медведи компенсируют недостаток питательных веществ в эти сезоны.

Для этого на протяжении всего года они собирали образцы фекалий панд. Анализ позволил установить, что весной и летом в кишечнике животных в большом количестве присутствовали грамположительные бактерии Clostridium butyricum. Разлагая растительные сахара, они превращают их в другие органические вещества, которые становятся своеобразными «заготовками» для жировых молекул. Предположив, что именно такая микробиота позволяет пандам быстро набирать массу, ученые проверили гипотезу на мышах.

/upload/iblock/ba1/ba1bcedbabd0375db9628fb7a286e588.jpg
Читайте такжеФекальная терапия заменяет антибиотики

Колонии бактерий из фекалий панд были пересажены в кишечник грызунов. Мыши, получившие C. butyricum, набирали массу значительно быстрее, тогда как мыши из контрольной группы своих физических показателей не изменили. Обе группы жили в одинаковых условиях и ели одну пищу.

Дальнейшие исследования показали, что масляная кислота, являющаяся продуктом метаболизма C. butyricum , усиливает экспрессию гена циркадного ритма Per2 , который, в свою очередь, увеличивает синтез и накопление липидов. Таким образом, сезонные изменения флоры кишечника синхронизируют периферический циркадный ритм организма, что запускает требуемый липидный обмен.

Сезонный сдвиг кишечных бактерий в результате перемены в доступности пищи – явление не такое уж редкое. Науке известно несколько видов обезьян, чья микробиота летом, когда они питаются свежими листьями и фруктами, отличается от зимней, когда им доступна только кора деревьев. У коренных жителей Танзании, современных охотников-собирателей хадза, также прослеживается эта тенденция: они ведут традиционный образ жизни, и тип их питания заметно различается в зависимости от времени года.

Понимание того, как работает пищеварительная система панд и знание о полезных для них бактериях пойдет на благо всей науке при разработке пробиотиков и других лекарственных средств.

Кстати, панды любят еду даже больше, чем занятия сексом.

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?