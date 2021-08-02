Как панды Московского зоопарка отмечают день рождения: видео

На выходных Московский зоопарк отмечал радостное событие – даже два! Любимцы посетителей и киперов, большие панды Диндин и Жуи, отметили свои дни рождения. Праздновали традиционно 31 июля – в день рождения Жуи, хотя Диндин стала именинницей на день раньше. Ей исполнилось четыре года, а бравому Жуи – целых пять! Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: одна – скромной, хитрой и своевольной умницей, а второй – прямолинейным, храбрым и веселым исследователем.
Каждый День рождения панд в зоопарке – это целое событие, к которому киперы начинают готовиться за несколько недель до праздника, а то и раньше – придумывают макеты и ингредиенты для тортов и решают, чем необычным можно порадовать мишек. На этот раз они соорудили для именинников два картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также два персональных сюрприза для каждой панды.
Самцу Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом – разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный «коктейльный стаканчик» с интересными зонтиками.
И, конечно, киперы поздравили своих подопечных:
Жуи и Диндин поселились в Московском зоопарке весной 2019 года – они прибыли специальным рейсом из Пекина на 15 лет. Очаровательные медведи живут в просторном павильоне на старой территории зоопарка – они стали обитателями двух закрытых и двух открытых вольеров с водоемами, специально обустроенными местами для отдыха и внутренними помещениями, куда панды смогут уйти, если им начнет докучать внимание посетителей.
Большие панды, вопреки распространенному стереотипу, очень активные животные. Как рассказывают специалисьы, пандам необходимо много полезной нагрузки – как физической, так и интеллектуальной. Если медведи не получают ее, то начинают скучать и лениться. Чтобы этого не произошло, наши специалисты регулярно проводят с Диндин и Жуи тренинги (в которых мишки делают успехи – благодаря позитивному подкреплению в виде сочной моркови и особых панда-кейков), дают пандам множество затейливых игрушек и предметов для изучения.
Больше о том, как живется пандам в столичном зоопарке, мы рассказали в нашем Инстаграме.