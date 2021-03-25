Как понять, сколько проживёт собака, и можно ли на это повлиять

Позаботиться о счастливом совместном будущем можно ещё на этапе выбора питомца — например, изучить породы-долгожители.

Чихуахуа

Здоровые собаки этой породы ведут полноценную жизнь по крайней мере до 14 лет (в некоторых случаях — до 18 лет). Но для этого нужно следить за состоянием их коленей (возможны вывихи) и глаз (выпуклая форма часто приводит к пересушиванию и воспалению).

Мальтезе (мальтийская болонка)

Мальтийцы очень активны и дружелюбны — возможно, поэтому они и живут в среднем по 14 лет. За пушистым непоседой придётся присматривать, по крайней мере в первые месяцы жизни, когда он легко может травмироваться.

Померанский шпиц

Эта небольшая собака-компаньон имеет все шансы прожить до 16 лет, причём с минимальными потерями. Для этого нужно аккуратно обращаться с конечностями питомца (возможны вывихи) и следить за уровнем сахара в крови (он часто понижен).

Йоркширский терьер

Любознательные и энергичные собаки в среднем доживают до 16 лет. Как и другие маленькие породы, йорки подвержены вывихам конечностей, но при должном уходе могут полностью оправиться от травм.

Шелти (шетландская овчарка)

Эти собаки среднего размера внешне чем-то напоминают колли — а ещё они дружелюбны и лояльны к людям. Шелти часто страдают от аллергии, но доживают в среднем до 14 лет.

В топ-10 долгожителей также входят папильон, лхасский апсо, ши-тцу, бигль и венгерская легавая. А вот представители крупных пород (например, мастифы или немецкие доги) часто не доживают даже до восьми лет. Организм «гигантов» быстрее изнашивается — в первую очередь это касается сердца и опорно-двигательного аппарата.