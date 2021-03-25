Как понять, сколько проживёт собака, и можно ли на это повлиять

Применить правильную формулу
Раньше один собачий год приравнивали к семи человеческим, исходя из средней продолжительности жизни обоих. Но современные исследования показали, что всё несколько сложнее — сначала собаки «набирают возраст» быстрее, чем люди, но с течением времени скорость взросления и старения выравнивается.
Исследователи объединили все процессы в одну формулу: текущий возраст человека = 16* In (возраст собаки) + 31, где In — это натуральный логарифм. Чтобы не ломать голову над такими сложными расчётами, можно воспользоваться таблицей, в которой указан возраст собаки по человеческим меркам.
Выбрать породу и пол
Позаботиться о счастливом совместном будущем можно ещё на этапе выбора питомца — например, изучить породы-долгожители.
- Чихуахуа
Здоровые собаки этой породы ведут полноценную жизнь по крайней мере до 14 лет (в некоторых случаях — до 18 лет). Но для этого нужно следить за состоянием их коленей (возможны вывихи) и глаз (выпуклая форма часто приводит к пересушиванию и воспалению).
- Мальтезе (мальтийская болонка)
Мальтийцы очень активны и дружелюбны — возможно, поэтому они и живут в среднем по 14 лет. За пушистым непоседой придётся присматривать, по крайней мере в первые месяцы жизни, когда он легко может травмироваться.
- Померанский шпиц
Эта небольшая собака-компаньон имеет все шансы прожить до 16 лет, причём с минимальными потерями. Для этого нужно аккуратно обращаться с конечностями питомца (возможны вывихи) и следить за уровнем сахара в крови (он часто понижен).
- Йоркширский терьер
Любознательные и энергичные собаки в среднем доживают до 16 лет. Как и другие маленькие породы, йорки подвержены вывихам конечностей, но при должном уходе могут полностью оправиться от травм.
- Шелти (шетландская овчарка)
Эти собаки среднего размера внешне чем-то напоминают колли — а ещё они дружелюбны и лояльны к людям. Шелти часто страдают от аллергии, но доживают в среднем до 14 лет.
В топ-10 долгожителей также входят папильон, лхасский апсо, ши-тцу, бигль и венгерская легавая. А вот представители крупных пород (например, мастифы или немецкие доги) часто не доживают даже до восьми лет. Организм «гигантов» быстрее изнашивается — в первую очередь это касается сердца и опорно-двигательного аппарата.
Некоторые собаки-девочки (например, йоркширские терьеры) в среднем живут дольше, чем собаки-мальчики. Но на продолжительность их жизни может негативно повлиять вынашивание потомства, которое является стрессом для организма.
Следить за образом жизни
Продолжительность жизни питомца зависит не только от генетики. Многие проблемы со здоровьем можно предотвратить, если следовать базовым принципам:
- Определиться насчёт стерилизации
Согласно исследованиям стерилизация или кастрация может увеличить продолжительность жизни собаки. С другой стороны, для некоторых пород эта операция повышает риск онкологии. Поэтому принимать решение нужно вместе с ветеринарным врачом.
- Проводить профилактические осмотры
Это правило касается даже бодрых и весёлых питомцев. Некоторые болезни сложно распознать на ранних стадиях — только специалист может вынести вердикт о здоровье собаки и дать рекомендации.
- Подобрать сбалансированный рацион
Собака должна получать все необходимые вещества, но не переедать. Лишний вес заметно сокращает продолжительность жизни — например, на 2,5 года у йоркширских терьеров.
- Давать физическую нагрузку
Обязательные ежедневные прогулки желательно дополнить активными играми и упражнениями. Это поддержит опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему питомца.
Важно помнить, что собаки подвержены стрессу не меньше, чем люди. Жестокость или равнодушие окружающих может раньше времени истощить их организм. А вот здоровая, тёплая атмосфера в семье если и не продлит жизнь собаки, то по крайней мере сделает её счастливой.