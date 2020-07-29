Как появились белые бенгальские тигры?

Уже очень давно существует распространенное заблуждение, что белые тигры — это альбиносы. Однако к появлению бенгальских тигров с таким необычным окрасом приводит соответствующая мутация, которая не является альбинизмом.

Впервые белый тигр был обнаружен в Индии в 1951 году. В то время один охотник нашел тигренка с белым мехом в логове тигрицы и забрал его с собой. Позже эту особь скрестили с самкой привычной окраски, которая родила четверых тигрят обычного окраса. А затем тот же белый тигр был скрещен с одной из своих дочерей, после чего на свет появилось три тигренка, среди которых два имели белый окрас. Таким образом, все ныне живущие белые тигры — это потомки одного тигра с такой окраской.

В дикой природе белые тигры встречаются крайне редко, зато в неволе — это вполне нормальное явление. Так, на 10 000 бенгальских тигров с нормальной окраской приходится одна особь с белой. В зоопарках по всему миру в 2012 году находилось приблизительно 130 белых тигров.

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