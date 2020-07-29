Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Звери

Как появились белые бенгальские тигры?

Софья Демьянец
29 июля 2020
/upload/iblock/37e/37e8a3095a9daae78385d5e85d486956.jpg
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/611/611836ee87834da4fe2886881fe8040f.jpg
Белые бенгальские тигры
/upload/iblock/3b3/3b353bed093595c4395d0a45ae35f9d5.jpg
Белый тигр Московского зоопарка
Фото: Василий Ильинский, фото из статьи «Вырастить зверя»
Это вовсе не альбиносы.

Уже очень давно существует распространенное заблуждение, что белые тигры — это альбиносы. Однако к появлению бенгальских тигров с таким необычным окрасом приводит соответствующая мутация, которая не является альбинизмом.

Впервые белый тигр был обнаружен в Индии в 1951 году. В то время один охотник нашел тигренка с белым мехом в логове тигрицы и забрал его с собой. Позже эту особь скрестили с самкой привычной окраски, которая родила четверых тигрят обычного окраса. А затем тот же белый тигр был скрещен с одной из своих дочерей, после чего на свет появилось три тигренка, среди которых два имели белый окрас. Таким образом, все ныне живущие белые тигры — это потомки одного тигра с такой окраской.

В дикой природе белые тигры встречаются крайне редко, зато в неволе — это вполне нормальное явление. Так, на 10 000 бенгальских тигров с нормальной окраской приходится одна особь с белой. В зоопарках по всему миру в 2012 году находилось приблизительно 130 белых тигров.

Узнайте, как «Хаббл» заметил покраснение в северном полушарии Сатурна.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!