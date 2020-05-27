Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Звери

Как разгоняется гепард: видео

Анастасия Баринова
27 мая 2020
/upload/iblock/2f0/2f07bcbe72c2548585efa02308c6ad56.jpg
Фото: Ferdinand Svehla/Flickr.com
/upload/iblock/2c0/2c071f7eabbde705fafe118886dd00ca.jpg
Фото: msafari2425/Flickr.com
/upload/iblock/998/998a160943105c318c1a48b5805d80d1.jpg
Фото: Rafael Tenor/Flickr.com
В американском зоопарке сняли видео, позволяющее увидеть «ускорение» гепарда его глазами.

Гепард — самое быстрое животное из числа всех наземных млекопитающих: за 3 секунды он может развивать скорость до 112 км/ч. За одну секунду он преодолевает расстояние, которое в 16 раз превышает длину его тела. В зоопарке, расположенном в городе Цинциннати (The Cincinnati Zoo and Botanical Garden), решили это продемонстрировать. На одного из гепардов была прикреплена камера GoPro, а получившееся в результате видео наглядно показывает, как животное набирает свою рекордно высокую скорость.

Узнайте больше о том, как гепарды преследуют свою добычу.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Пластиковые бутылки

Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету