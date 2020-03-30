Как слоны защищают детенышей: видео

В случае опасности животные всегда встают на защиту своего потомства. Не исключение и африканские слоны: в мире дикой природы у них не так уж много врагов, но они не допускают даже малейшего шанса на нападение. Видео, снятое недавно в природном резервате Sabi Sands, входящем в Национальный парк Крюгера, хорошо показывает это.
Гид, фотограф и любитель природы Брент Лео-Смит следовал на джипе за стаей гиеновидных собак (Lycaon pictus). В какой-то момент они почти столкнулись со стадом слонов, которые двигались по дороге с противоположной стороны.
Don’t forget to join us at 18h30 CAT tonight for #animalworldlive on @PainteddogT YouTube channel! We have special guest @KNPWildDogs from @TheEWT discussing our favourite #africanwilddog and an update on the #melitapack #safariwithbrent #painteddogtv #painteddog #livetv #safari pic.twitter.com/mT6R56CWjo— Brent Leo-Smith (@BrentLeoSmith) March 20, 2020
До сих пор не зафиксировано ни одного случая нападения этих небольших представителей псовых на крупнейших наземных млекопитающих — и даже если бы это произошло, победа собакам бы не досталась. Однако слоны на всякий случай тут же приняли боевую позицию, начали издавать устрашающие звуки, одновременно прикрывая своими мощными телами слонят. Собаки правильно оценили расстановку сил и поспешили ретироваться.
Видео снято для канала SafariLive, который позволяет наблюдать за дикой природой из любой точки мира. Во времена всеобщего карантина это — одна из многих возможностей сделать пребывание дома интереснее и познавательнее.