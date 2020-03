Как слоны защищают детенышей: видео

Даже в случае потенциальной угрозы слоны готовы дать отпор.

Don’t forget to join us at 18h30 CAT tonight for #animalworldlive on @PainteddogT YouTube channel! We have special guest @KNPWildDogs from @TheEWT discussing our favourite #africanwilddog and an update on the #melitapack #safariwithbrent #painteddogtv #painteddog #livetv #safari pic.twitter.com/mT6R56CWjo