Как слоны защищают детенышей: видео

В случае опасности животные всегда встают на защиту своего потомства. Не исключение и африканские слоны: в мире дикой природы у них не так уж много врагов, но они не допускают даже малейшего шанса на нападение. Видео, снятое недавно в природном резервате Sabi Sands, входящем в Национальный парк Крюгера, хорошо показывает это.

Гид, фотограф и любитель природы Брент Лео-Смит следовал на джипе за стаей гиеновидных собак (Lycaon pictus). В какой-то момент они почти столкнулись со стадом слонов, которые двигались по дороге с противоположной стороны.