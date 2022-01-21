Как собаку спасали с помощью дрона и сардельки: видео

13 января жительница графства Гэмпшир Эмма Оукс потеряла на прогулке своего домашнего питомца – трехлетнюю собаку Милли. Джек-рассел-терьер оборвал поводок и убежал прочь.
Хозяйка очень беспокоилась, что Милли подбежит к автомагистрали, но проблема оказалась еще серьезнее. 15 января с помощью дрона удалось выяснить, что джек-рассел бегал в зарослях на болоте, где вскоре начнется подъем воды. Собака могла попросту утонуть, и волонтеры разработали необычный план по спасению.
Они привязали сардельку к дрону на длинную веревку, и в погоне за ней Милли добежала до края отмели. Там люди могли бы забрать ее, и она почти оказалась в безопасности, но в последний момент собака смогла откусить половину приманки и снова убежала.
Еще через два дня Милли заметили возле пожарной станции, и там спасательная операция не составила труда. В районе уже знали о пропаже, с Эммой связались, и ее родственники устремились на место, взяв с собой другого питомца, бордер-колли Джаспера. Узнав «своих», Милли бросилась к ним, и счастливое воссоединение состоялось.
Хозяйка благодарит всех, кто помогал ей найти потерянную питомицу. С Милли все в порядке, она отдыхает и набирается сил дома.
А накануне Рождества в Британии произошло «чудо»: владельцы нашли кошку, исчезнувшую на девять лет.