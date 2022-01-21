Как собаку спасали с помощью дрона и сардельки: видео

Хозяйка очень беспокоилась, что Милли подбежит к автомагистрали, но проблема оказалась еще серьезнее. 15 января с помощью дрона удалось выяснить, что джек-рассел бегал в зарослях на болоте, где вскоре начнется подъем воды. Собака могла попросту утонуть, и волонтеры разработали необычный план по спасению.

Они привязали сардельку к дрону на длинную веревку, и в погоне за ней Милли добежала до края отмели. Там люди могли бы забрать ее, и она почти оказалась в безопасности, но в последний момент собака смогла откусить половину приманки и снова убежала.