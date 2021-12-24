Как стать Дедом Морозом для обитателей Московского зоопарка

Новый год — один из самых долгожданных праздников для миллионов людей. В Московском зоопарке хотят создать атмосферу чудес и для представителей фауны. Чтобы порадовать горожан в преддверии новогодних каникул, Московский зоопарк организовал акцию «В зоопарке ждут подарки». Ее участники смогут не только поздравить больших панд, мангустов, рысей и других животных с Новым годом, но и побывать у них в гостях без необходимости покупки билета.

Акция продлится с 25 по 30 декабря: каждый, кто в этот период принесет подарок животным, получит право свободного прохода на территорию. Пункт приема будет работать на главном входе с 11:00 до 16:00.