Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Как стать Дедом Морозом для обитателей Московского зоопарка

Анастасия Баринова
24 декабря 2021
IMG_1349.PNG
Фото: Московский зоопарк
IMG_1353.PNG
Фото: Московский зоопарк
IMG_1352.PNG
Люди, которые принесут животным подарки, получат право на бесплатное посещение.

Новый год — один из самых долгожданных праздников для миллионов людей. В Московском зоопарке хотят создать атмосферу чудес и для представителей фауны. Чтобы порадовать горожан в преддверии новогодних каникул, Московский зоопарк организовал акцию «В зоопарке ждут подарки». Ее участники смогут не только поздравить больших панд, мангустов, рысей и других животных с Новым годом, но и побывать у них в гостях без необходимости покупки билета.

Акция продлится с 25 по 30 декабря: каждый, кто в этот период принесет подарок животным, получит право свободного прохода на территорию. Пункт приема будет работать на главном входе с 11:00 до 16:00.

«Акция "В зоопарке ждут подарки" является прекрасной возможностью порадовать вашего любимого обитателя зоопарка новой игрушкой. Наши специалисты составили перечень тех вещей, которые придутся по душе и будут полезны животным. Это такой своеобразный вишлист, который гарантирует, что каждый подарочек будет использоваться по назначению, а не лежать без дела»,– генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В списке подарков, одобренных зоологической службой — мячики, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Крохотная мышка порадует кошачьих, а волейбольный мяч придется по душе морским котикам. Подарок не должен быть дорогим: главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь обитателей зоопарка.

Подарок можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Всех участников акции будут фотографировать волонтеры зоопарка.

Московский зоопарк часто проводит акции, призванные вовлечь горожан в жизнь четвероногих обитателей. Осенью тех можно было порадовать кукурузой, тыквами, желудями и другими растительными продуктами.

рекомендации
Снег, снежинка, холод

Зимний гид: лучшие места для катания на лыжах и сноуборде в России в этот сезон

Механизм

Хозяева времени: как часы привели нас в будущее

Дрезден

Как провести длинные выходные в Дрездене и окрестностях

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц