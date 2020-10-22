Как у мангустов появляются «няньки»

Большинство видов мангустов ведут одиночный образ жизни, однако полосатые мангусты (Mungos mungo) объединяются в группы со сложной социальной организацией. Особенно любопытна в их стаях форма коллективного ухода за детенышами.

Как и многие млекопитающие, полосатые мангусты выращивают потомство сообща. Первые три-четыре недели детеныши растут под наблюдением матери, а потом маленькие мангусты должны будут найти себе «опекунов». Каждый малыш выбирает молодого мангуста из своей стаи, чаще всего самца.

Когда выбор сделан, юный мангуст издает до 70 «возгласов» в минуту до тех пор, пока выбранная «нянька» не прогонит его или принесет ему пищу. Таким образом малыш налаживает связь с представителем старшего поколения, который почти месяц будет его кормить.

Несмотря на то, что полосатые мангусты настолько дружелюбны внутри своей стаи, они очень агрессивны по отношению к представителям других групп. В схватках полосатые мангусты из разных стай часто ранят друг друга, а иногда даже убивают.

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