Как утконосы на острове Кенгуру пережили разрушительные пожары

Приступая к исследованию, ученые не строили радужных прогнозов: было похоже, что утконосы покинули свои прежние места обитания. Эти животные ведут ночной образ жизни, и заметить их сложно, но примерную картину их распространения можно получить, находя их норы по берегам рек, экскременты и другие следы. Сейчас они переселились к водоемам, которые раньше всегда были «планом Б» на периоды пожаров и засух.

Для того, чтобы найти несколько живых утконосов, биологам приходилось на протяжении недели проверять ловушки в холодной воде по ночам, но эти усилия окупились. В их распоряжении оказались две юные самки, два юных самца и четверо взрослых обоих полов. Молодые животные родились уже после пожаров 2020 года, и это показывает, что выжившие особи активно продолжают свой род. Кроме того, все пойманные звери были здоровы.