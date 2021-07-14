Как утконосы на острове Кенгуру пережили разрушительные пожары

Третий по величине остров Австралии носит имя «Кенгуру», но здесь живет множество и других животных. После серии разрушительных пожаров, бушевавших здесь полтора года назад, многие представители фауны оказались под угрозой исчезновения. Ученые продолжают оценивать последствия стихийного бедствия.
Изучая популяцию утконосов, биологи из Университета Нового Южного Уэльса установили ловушки, чтобы поймать несколько особей. Это помогло бы узнать их возраст, выяснить состояние здоровья и проанализировать ДНК.
Приступая к исследованию, ученые не строили радужных прогнозов: было похоже, что утконосы покинули свои прежние места обитания. Эти животные ведут ночной образ жизни, и заметить их сложно, но примерную картину их распространения можно получить, находя их норы по берегам рек, экскременты и другие следы. Сейчас они переселились к водоемам, которые раньше всегда были «планом Б» на периоды пожаров и засух.
Для того, чтобы найти несколько живых утконосов, биологам приходилось на протяжении недели проверять ловушки в холодной воде по ночам, но эти усилия окупились. В их распоряжении оказались две юные самки, два юных самца и четверо взрослых обоих полов. Молодые животные родились уже после пожаров 2020 года, и это показывает, что выжившие особи активно продолжают свой род. Кроме того, все пойманные звери были здоровы.
Образцы ДНК позволят понять генетическое разнообразие, чтобы констатировать или исключить инбридинг. После того, как животные предоставили материалы для исследований, они были отпущены назад в естественную среду.
Второй этап экспедиции состоится в октябре: биологи смогут собрать новые данные.
Утконос относится к уязвимым видам животных, но ученые требуют пересмотреть этот критерий: популяции во всех его местах обитания стремительно уменьшаются.