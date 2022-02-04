Как в Германии модифицируют свиней для трансплантации органов человеку

Работу ведет команда Мюнхенского университета.

Немецкие ученые планируют клонировать, а затем разводить генетически модифицированных свиней, которые будут служить донорами сердца для людей. Специалисты Мюнхенского университета ведут эти исследования уже более двух десятков лет, но теперь новые ориентиры подсказала недавняя операция, проведенная в США: впервые в мире сердце свиньи было пересажено человеку.

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Свиньи являются практически идеальными донорами: их органы сопоставимы по размеру с человеческими и генетически близки им; болезни от них не передаются, а разводить этих животных просто. Проблемой долгое время оставалась именно имплантация сердца: орган отторгался из-за наличия молекулы, кодирующей альфа-гал (или галактозу-альфа-1,3-галактозу). Научившись редактировать геном свиньи так, чтобы исключить альфа-гал и избежать атаки иммунной системы, медики из Университета Мэриленда заявили об успехе технологии.

Новый вид свиньи имеет десять генетических модификаций. Отталкиваясь от этих наработок, команда Мюнхенского университета под руководством Экхарда Вольфа планирует упростить процедуру и создать породу свиней, имеющих лишь пять модификаций. Клонировав «животных-основателей», ученые выведут генетически идентичные поколения, чьи сердца будут подходить человеку полностью.

Первое такое поколение должно родиться уже в этом году. Их сердца будут проверены на обезьянах, а затем команда запросит разрешение на клинические испытания на людях. Предположительно, этот этап экспериментов состоится в 2025 году.

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В Германии смотрят на эти исследования по-разному. С одной стороны, список людей, нуждающихся в донорских органах, на конец 2021 года насчитывал около 8500 человек. Животные-доноры могли бы существенно сократить очередь. Однако противники говорят о том, что эта технология грубо нарушает права представителей фауны: свиньи низводятся до статуса «фабрик по производству органов», а обезьяны умирают в агонии. В феврале 2019 года петиция немецкой группы «Врачи против экспериментов на животных» даже собрала более 57 000 подписей.

Тем не менее, опыты продолжаются: потребность медицины в донорских органах слишком велика, а этические вопросы рассматривают отдельные комиссии.