Как в зоопарке вылечили гориллу: фото

В зоопарке Майами содержится множество разных представителей фауны, в том числе западные равнинные гориллы: вид, который находится на грани исчезновения. В дикой природе их осталось менее 100 000, и еще 550 живут в зоопарках по всему миру. В Майами животных регулярно осматривают врачи, чтобы выявить возможные болезни на самых ранних стадиях. Это позволило вовремя обнаружить у 28-летнего самца гориллы по кличке Барни признаки пневмонии.
Профилактические осмотры включают анализ крови, тест на туберкулез и рентген. Кардиолог также провел ультразвуковое исследование сердца животного. Взрослые самцы горилл страдают гипертонией и сердечными заболеваниями, и Барни не является исключением. Находясь под присмотром специалистов, он регулярно получает соответствующее лечение, а осмотры позволяют оценить эффективность выбранного плана. Кровяное давление Барни оказалось нормальным; и хотя кардиолог назвал сердце немного увеличенным — размеры пока остаются в пределах нормы для гориллы его возраста.
В дополнение к этим процедурам Барни получил вакцины от бешенства и столбняка. А поскольку «пациент» уже накануне встречи с врачами кашлял, специалисты уделили особое внимание его респираторной системе. Пульмонолог провел горилле бронхоскопию и собрал посевы. Результаты подтвердили опасения: у Барни начало развиваться воспаление легких.
Лечение включало ингаляции и медикаменты. Вскоре кашель пропал, но полное выздоровление можно установить только с помощью детального обследования. Для этого гориллу ненадолго погрузили в сон, сделали ей рентген и бронхоскопию. Сейчас врачи ожидают результатов анализов, но уже со стороны можно заметить, что Барни чувствует себя отлично. Он полон энергии и с удовольствием проводит время со своим братом — гориллой по кличке Шанго.
Помощь заболевшему примату оказывала большая команда врачей: она включала в себя не только ветеринаров (это, например, кардиолог), но и докторов, лечащих людей (пульмонолог). Узнайте, как в зоопарке Майами заботятся о малыше фламинго.