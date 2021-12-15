Как в зоопарке вылечили гориллу: фото

В зоопарке Майами содержится множество разных представителей фауны, в том числе западные равнинные гориллы: вид, который находится на грани исчезновения. В дикой природе их осталось менее 100 000, и еще 550 живут в зоопарках по всему миру. В Майами животных регулярно осматривают врачи, чтобы выявить возможные болезни на самых ранних стадиях. Это позволило вовремя обнаружить у 28-летнего самца гориллы по кличке Барни признаки пневмонии.

Профилактические осмотры включают анализ крови, тест на туберкулез и рентген. Кардиолог также провел ультразвуковое исследование сердца животного. Взрослые самцы горилл страдают гипертонией и сердечными заболеваниями, и Барни не является исключением. Находясь под присмотром специалистов, он регулярно получает соответствующее лечение, а осмотры позволяют оценить эффективность выбранного плана. Кровяное давление Барни оказалось нормальным; и хотя кардиолог назвал сердце немного увеличенным — размеры пока остаются в пределах нормы для гориллы его возраста.