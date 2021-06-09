Как в зоопарке заботятся о новорожденном ленивце: видео

В зоопарке Brevard Zoo, расположенном в городе Мелборн, штат Флорида, обитает более 195 видов животных. Среди них – двупалый ленивец (Choloepus didactylus). В дикой природе его домом являются тропические леса севера Южной Америки, а в Brevard Zoo специалисты создали ему комфортные условия, не отличающиеся от естественной среды. В 2018 году самка по кличке Танго произвела на свет детеныша, и это стало первым примером успешного размножения двупалых ленивцев в этом зоопарке.
12 мая 2021 года Танго стала матерью во второй раз, но она быстро утратила интерес к детенышу – материнский инстинкт не сработал. К счастью, на помощь новорожденному пришли зоотехники. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание Танго к малышу они взяли о нем заботу на себя.
Пол ленивца пока неизвестен: для этого позже будет проведен анализ. Тогда же детеныш получит и имя. Зато сейчас он каждые три часа круглосуточно получает из бутылочки козье молоко, а еще ему предоставили большой выбор мягких игрушек: примерно до пяти недель детеныши не отрываются от матери, вцепившись в ее жесткую шерсть, которая особенно длинна на спине.
Шерсть двупалых ленивцев иногда может быть зеленоватого цвета – из-за поселяющихся в ней зеленых водорослей (особенно в сезон дождей). Эти водоросли не являются паразитами, они не только не мешают ленивцу, а даже помогают ему, маскируя в листве.
С 2,5 месяцев ленивец начнет постепенно переходить на диету из листьев, фруктов и насекомых, а самостоятельно висеть на ветках он будет с девятого месяца своей жизни.
Двупалые ленивцы спят по 15 часов в сутки. Считается, что из-за своей низкокалорийной диеты они не могут себе позволить расходовать энергию.