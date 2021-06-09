Как в зоопарке заботятся о новорожденном ленивце: видео

В зоопарке Brevard Zoo, расположенном в городе Мелборн, штат Флорида, обитает более 195 видов животных. Среди них – двупалый ленивец (Choloepus didactylus). В дикой природе его домом являются тропические леса севера Южной Америки, а в Brevard Zoo специалисты создали ему комфортные условия, не отличающиеся от естественной среды. В 2018 году самка по кличке Танго произвела на свет детеныша, и это стало первым примером успешного размножения двупалых ленивцев в этом зоопарке.

12 мая 2021 года Танго стала матерью во второй раз, но она быстро утратила интерес к детенышу – материнский инстинкт не сработал. К счастью, на помощь новорожденному пришли зоотехники. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание Танго к малышу они взяли о нем заботу на себя.