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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Как ваша собака понимает похвалу?

Вирджиния Морелл
08 ноября 2021
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Фото: Марк Тиссен, NGM Staff
Ученые выяснили, что происходит в мозге собаки, когда вы произносите: «Молодец!». Причем это абсолютно тот же процесс, что и у человека.

Каждый владелец собаки знает: если похвалить питомца, он радостно завиляет хвостом. Но что в это время происходит в его мозге? 

Когда мы слышим комплимент, мозг, обрабатывая звук в первичной слуховой коре, сначала реагирует на интонацию. Уже на этой стадии мы испытываем эмоции в ответ на слова. Затем, с помощью вторичной слуховой коры, мозг расшифровывает значение слов. Собаки, точно так же как и люди, для восприятия интонации используют правое полушарие мозга, для понимания слов – левое, а затем объединяют информацию. Автор исследований, Аттила Эндикс, нейрофизиолог из Будапештского университета (Венгрия), говорит: «Это интересный момент – животным речь недоступна, они не умеют говорить, но тем не менее правильно реагируют на наши слова», – поясняет Аттила.

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

National Geographic Россия №214, ноябрь 2021

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