Как ваша собака понимает похвалу?

Каждый владелец собаки знает: если похвалить питомца, он радостно завиляет хвостом. Но что в это время происходит в его мозге?

Когда мы слышим комплимент, мозг, обрабатывая звук в первичной слуховой коре, сначала реагирует на интонацию. Уже на этой стадии мы испытываем эмоции в ответ на слова. Затем, с помощью вторичной слуховой коры, мозг расшифровывает значение слов. Собаки, точно так же как и люди, для восприятия интонации используют правое полушарие мозга, для понимания слов – левое, а затем объединяют информацию. Автор исследований, Аттила Эндикс, нейрофизиолог из Будапештского университета (Венгрия), говорит: «Это интересный момент – животным речь недоступна, они не умеют говорить, но тем не менее правильно реагируют на наши слова», – поясняет Аттила.