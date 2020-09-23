Как Великий пост меняет рацион пятнистых гиен Эфиопии

Известно, что пятнистые гиены (Crocuta crocuta), как правило, обитают вблизи городов Южной и Центральной Африки, и питаются на городских свалках. Причем, они съедают почти всё, что там есть: мясо птицы, рыбу, навоз, трупы животных (зачастую зараженные какой-либо болезнью) и т. д. Их желудок способен переварить абсолютно всё, за исключением волос и копыт.

Однако во время поста верующих в Эфиопии (60% жителей этой страны — христиане) мясные объедки и отходы с боен перестают появляться на свалках, и гиены уже не могут найти еду там, где обычно. Поэтому, чтобы добыть себе пищу, им приходится начинать активно охотиться на мелких непарнокопытных, например, на диких ослов.

Таким образом церковный календарь определяет то, каким способом пятнистые гиены будут добывать себе пищу. Пожалуй, этот случай отлично демонстрирует, как сильно человеческая культура может влиять на поведение животных.

Интересно, что городские жители Эфиопии не рады гиенам и относятся к ним, как к бродячим собакам, но тем не менее терпят их. Ведь эти хищники отлично справляются с работой мусорщиков, за что их даже называют «муниципальными работниками».

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