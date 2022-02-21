Как возвращение бегемотов и других животных на историческую родину может спасти планету

Для ощутимой помощи природе достаточно 20 видов.

Эксперты по заказу ООН провели аналитические исследования, результатом которых стал вывод: возвращение крупных млекопитающих в дикую природу поможет восстановить биоразнообразие и внесет вклад в борьбу с изменением климата. При этом достаточно реинтродукции всего 20 видов.

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Возвращение крупных млекопитающих к их историческим ареалам давно считается верным шагом, но нет единого мнения о том, в какой период времени экосистема была «естественной». Некоторые ученые называют исходным уровнем 1500 г. н.э., в то время как другие выступают за восстановление экосистем до состояния времен последнего ледникового периода более 12 000 лет назад.

Между тем реинтродукция не всегда возможна: условия для некоторых экосистем уже больше не существуют, и, к тому же, появление крупных представителей фауны на их «историческом» месте теперь может представлять угрозу для людей и домашнего скота. В первую очередь это относится к хищным млекопитающим, таким как волки. Но последние исследования показали, что эти звери оказывают положительное влияние на окружающую среду, контролируя популяции травоядных, позволяя процветать растениям и падальщикам. Не менее полезна реинтродукция травоядных: они вносят вклад в рассеивание семян и насыщают почву питательными веществами.

Научная работа, проведенная под эгидой ООН, всесторонне рассмотрела эти аспекты, чтобы представить проработанный план реинтродукции. 20 ключевых видов, способных лучше всего поработать на благо природе, включают 13 видов травоядных и 7 видов хищников.

В настоящее время только 6% территории планеты имеет тот же «набор» крупных млекопитающих, как и 500 лет назад. Исследователи рассмотрели, какие регионы лучше всего подходят для реализации программы. Это большая часть северной Азии, северной Канады, а также части Южной Америки и Африки. В таких районах потребуется лишь несколько видов крупных млекопитающих, чтобы вернуть экосистемы в их прежнее состояние.

В Европе за последние годы была проведена реинтродукция бобра, зубра и волка, и здесь 35 регионов получили здоровые популяции крупных млекопитающих, которые долгое время были утрачены.

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Подобные шаги для таких видов, как гиппопотам, гепард и лев в Африке, позволят увеличить их ареал в два раза: сейчас подходящая им территория пуста, но она все еще пригодна для их жизни.

Ученые признают, что перед реализацией плана потребуется провести немало подготовительных шагов: в частности, взять под контроль факторы, которые привели к угрозе и исчезновению зверей – это утрата среды обитания и браконьерство.