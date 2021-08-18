Как выглядит новорожденный малыш тамандуа: видео

В сафари-парке Сан-Диего содержится множество экзотических животных, и среди них – тамандуа, или четырехпалый муравьед (Tamandua tetradactyla). В дикой природе он встречается на Тринидаде и по всей Южной Америке, предпочитая леса и саванну на высоте до 1600 метров. Это один из самых древнейших обитателей Земли: ископаемые останки тамандуа относятся к плейстоцену, а со своим ближайшим родственником, гигантским муравьедом (Myrmecophaga tridactyla) он эволюционно разошелся около 12,9 миллиона лет назад.

Этот вид классифицируется как «вызывающий наименьшее беспокойство». Тем не менее, дикие тамандуа находятся под угрозой из-за потери среды обитания и торговли экзотическими домашними животными. Зоопарк Сан-Диего и все его филиалы участвуют в программе по воспроизведению различных видов зверей, и 21 июля здесь на свет появился малыш тамандуа. Его родители были подобраны на основе рекомендаций специалистов, чтобы потомство получалось наиболее здоровым.

По сообщению представителей San Diego Zoo Safari Park, самка Кора и ее новорожденная дочь, пока не получившая имени, чувствуют себя хорошо. Отец по кличке Фернандо в воспитании детеныша не участвует. И хотя для пары тамандуа это первый ребенок – Кора заботится о малышке не хуже опытной матери.