Как выглядит новорожденный малыш тамандуа: видео

В сафари-парке Сан-Диего содержится множество экзотических животных, и среди них – тамандуа, или четырехпалый муравьед (Tamandua tetradactyla). В дикой природе он встречается на Тринидаде и по всей Южной Америке, предпочитая леса и саванну на высоте до 1600 метров. Это один из самых древнейших обитателей Земли: ископаемые останки тамандуа относятся к плейстоцену, а со своим ближайшим родственником, гигантским муравьедом (Myrmecophaga tridactyla) он эволюционно разошелся около 12,9 миллиона лет назад.
Этот вид классифицируется как «вызывающий наименьшее беспокойство». Тем не менее, дикие тамандуа находятся под угрозой из-за потери среды обитания и торговли экзотическими домашними животными. Зоопарк Сан-Диего и все его филиалы участвуют в программе по воспроизведению различных видов зверей, и 21 июля здесь на свет появился малыш тамандуа. Его родители были подобраны на основе рекомендаций специалистов, чтобы потомство получалось наиболее здоровым.
По сообщению представителей San Diego Zoo Safari Park, самка Кора и ее новорожденная дочь, пока не получившая имени, чувствуют себя хорошо. Отец по кличке Фернандо в воспитании детеныша не участвует. И хотя для пары тамандуа это первый ребенок – Кора заботится о малышке не хуже опытной матери.
Она будет кормить свою дочь молоком на протяжении пяти-шести месяцев, а затем та перейдет на муравьев и термитов. Взрослые тамандуа, которые используют для поиска пищи слух и обоняние, могут съедать в день до 9000 муравьев, ловя их своими липкими языками длиной 40 сантиметров.
Их густая шерсть отлично защищает их от укусов этих насекомых, а от хищников у них есть два уровня защиты – это не только острые когти, но и отвратительный запах, который они выпускают из железы у основания хвоста, совсем как скунсы.
Половой зрелости самки достигают к годичному возрасту, и хотя они способны к зачатию в течение всего года – брачный сезон обычно приходится на осень. Период беременности продолжается от 130 до 150 дней. Новорожденный весит около 380 г. Сначала он не очень похож на родителей, так как его шерсть однотонная, зато его глаза открыты сразу, и он с рождения обладает когтями, позволяющими цепляться за шерсть матери. Они расстаются только на время, когда та отправляется за пропитанием, укладывая малыша на безопасную ветку.
Посмотрите на боевую стойку тамандуа при встрече с врагом (не знаем, кого он хочет напугать – мы только умиляемся).