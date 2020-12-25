Как выглядит новорожденный муравьед: фото и видео

Утром брошенного малыша нашли сотрудники зоопарка и сразу окружили его заботой: согрели, выкормили через зонд и начали круглосуточно наблюдать за маленьким мураведом, который быстро пошел на поправку. Сейчас он превратился в активного детеныша, который самостоятельно хватает цепкими лапами бутылочку с молоком и высасывает из нее всю жидкость. Также он начал покрываться черно-белой шерсткой (со временем она превратиться в густую и косматую шерсть).

Зубов у малыша так и не появится на протяжении всей жизни — муравьедам они попросту не нужны, так как их узкая, вытянутая морда приспособлена для всасывания насекомых сразу в пасть с помощью длинного языка.