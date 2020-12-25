Как выглядит новорожденный муравьед: фото и видео

В начале декабря в зоопарке Майами, главном зоопарке Флориды (США), случилось необычное пополнение — семилетняя самка гигантского муравьеда Лора родила детеныша! К сожалению, мать сразу же оставила детеныша в углу вольера и даже не принялась ухаживать за ним — а ведь это была одна из самых холодных декабрьских ночей во Флориде.
Утром брошенного малыша нашли сотрудники зоопарка и сразу окружили его заботой: согрели, выкормили через зонд и начали круглосуточно наблюдать за маленьким мураведом, который быстро пошел на поправку. Сейчас он превратился в активного детеныша, который самостоятельно хватает цепкими лапами бутылочку с молоком и высасывает из нее всю жидкость. Также он начал покрываться черно-белой шерсткой (со временем она превратиться в густую и косматую шерсть).
Зубов у малыша так и не появится на протяжении всей жизни — муравьедам они попросту не нужны, так как их узкая, вытянутая морда приспособлена для всасывания насекомых сразу в пасть с помощью длинного языка.
Гигантские муравьеды обычно встречаются в Центральной и Южной Америке и могут вырастать до 2,5 метров в длину. Впечатляют и другие их параметры — клейкий тонкий язык, с помощью которого они опустошают термитники и муравейники, достигает 60 см, а когти на каждой лапе муравьеда могут быть разной длины, но вырастают до 10 см. Из-за этих длинных когтей муравьедам не очень удобно передвигаться, поэтому они подгибают когти и опираются на тыльную сторону лап при ходьбе. Зато когти помогают этим хищникам разрывать землю в поисках насекомых, разрушать муравейники и эффективно защищаться от хищников, размахивая передними лапами.
Посмотрите на новорожденного (и очень милого) детеныша панды.