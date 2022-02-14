Как выглядит новорожденный трубкозуб: видео

Земляные поросята в зоопарках – большая редкость. Один такой родился в британском зоопарке.

Один из лучших зоопарков Великобритании, Честерский, поделился радостным событием: здесь впервые за всю его 90-летнюю историю удалось получить потомство трубкозуба (Orycteropus afer). Это удивительное млекопитающее еще называют земляной свиньей. В естественной среде обитания – на африканском континенте – трубкозубы страдают от утраты среды обитания и браконьерства.

В зоопарках Европы обитает 66 трубкозубов, а в зоопарках всего мира – 109. Эти животные печально известны тем, что не слишком хорошо заботятся о своих новорожденных: совершая неловкие движения, они нередко их травмируют, и до взрослого возраста доживает не так много детенышей.

Взрослые трубкозубы вырастают до 158 см, имея массу около 70 кг. Новорожденные весят от 1,8 до 2 кг при длине 55 см и сразу же имеют развитые когти. До 2 недель они не покидают норы, а позднее сопровождают мать на ночной кормежке. В возрасте 14 недель их рацион пополняется муравьями, но еще около двух недель они лакомятся материнским молоком.

Трубкозуб, появившийся на свет в Британии 4 января, находится под неустанным контролем специалистов, которые помогают неопытной матери – восьмилетней самке по кличке Они.

«Вечером, когда родители уходят на прогулку и ужин, мы бережно помещаем малыша в специальный инкубатор и каждые несколько часов подкармливаем его теплым молоком».

Его пол еще не известен, но малыша уже назвали Добби, в честь домашнего эльфа из «Гарри Поттера»: сходство просто удивительно. Посмотрите, как трубкозубы живут в дикой природе.