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Звери

Как ягненку пятая нога: маленький мутант в семье фермера

National Geographic Россия
18 октября 2021
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Малыш с редким отклонением станет домашним питомцем семьи фермера.

Австралийский фермер Сэм Кершнер обнаружил среди принадлежащих ему ягнят необычного: у одного из малышей на голове росла дополнительная нога. При этом никакого дискомфорта животное, похоже, не испытывало; оно резвилось наравне со своими сородичами, а нога при этом просто болталась из стороны в сторону.

«Это полностью сформированная нога. В ней есть кость и суставы, и даже что-то вроде копыта на конце. Кажется, что она прикреплена к ягненку только с помощью кожи, а не через костный сустав», – говорит Сэм.

Причиной такой особенности стала полимелия: редкое врожденное заболевание, результат отклонения в эмбриональном развитии. С дополнительной конечностью иногда рождаются не только животные, но и люди.

В данном случае это спасет ягненку жизнь: Сэм не будет использовать его для шерсти и мяса, как остальной свой скот. Он планирует дождаться, когда малыш перестанет нуждаться в материнском молоке, и тогда он станет домашним питомцем. У Сэма – большой дом, просторный двор, а также трое детей, которые с радостью окружат ягненка заботой.

По данным ветеринара Пола Нилона из Перта, одна из 200 000 овец рождается с лишними конечностями. Самый распространенный вариант – дополнительная ступня и копыто, растущие сбоку от голени, но однажды он видел и лапу на голове (такая разновидность полимелии называется «цефаломелия»).

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