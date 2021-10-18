Как ягненку пятая нога: маленький мутант в семье фермера

Причиной такой особенности стала полимелия: редкое врожденное заболевание, результат отклонения в эмбриональном развитии. С дополнительной конечностью иногда рождаются не только животные, но и люди.

В данном случае это спасет ягненку жизнь: Сэм не будет использовать его для шерсти и мяса, как остальной свой скот. Он планирует дождаться, когда малыш перестанет нуждаться в материнском молоке, и тогда он станет домашним питомцем. У Сэма – большой дом, просторный двор, а также трое детей, которые с радостью окружат ягненка заботой.