Как звучит брачный зов снежного барса: редкое видео

Всемирная благотворительная организация по защите дикой природы The White Lion Foundation (TWLF) опубликовала «исключительно редкие кадры» снежного барса, исполняющего брачные песни. Видео получено с помощью специализированных полевых камер, установленных вдоль естественных троп обитания снежного барса в долине Хаплу в Балтистане (Пакистан) среди Гималаев. Камеры высокого разрешения используются для важных научных исследований: с помощью них ученые могут отслеживать и вести мониторинг популяции диких снежных барсов в регионе.

На видео появляется взрослый самец, который сперва принюхивается к большому камню, явно служащему «доской объявлений» для всех проходящих мимо животных, а после сам помечает территорию. Как и все его сородичи, он сообщает о своем присутствии следующим образом: мочится, трется о каменистые выступы, оставляет метки когтей.

В отличие от тигров, своих ближайших родственников, ирбисы не могут рычать. Вместо этого они мурлычут, мяукают, ворчат или шипят. А уж их брачный зов и вовсе ни на что не похож! Убедитесь сами.