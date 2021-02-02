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Как звучит брачный зов снежного барса: редкое видео

Анастасия Крутикова
02 февраля 2021
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Фото: The White Lion Foundation (TWLF)
Вместо величественного рыка или чего-то подобного зов любви ирбиса звучит довольно забавно: так, словно ему наступили на хвост. И еще раз. И еще один.

Всемирная благотворительная организация по защите дикой природы The White Lion Foundation (TWLF) опубликовала «исключительно редкие кадры» снежного барса, исполняющего брачные песни. Видео получено с помощью специализированных полевых камер, установленных вдоль естественных троп обитания снежного барса в долине Хаплу в Балтистане (Пакистан) среди Гималаев. Камеры высокого разрешения используются для важных научных исследований: с помощью них ученые могут отслеживать и вести мониторинг популяции диких снежных барсов в регионе. 

На видео появляется взрослый самец, который сперва принюхивается к большому камню, явно служащему «доской объявлений» для всех проходящих мимо животных, а после сам помечает территорию. Как и все его сородичи, он сообщает о своем присутствии следующим образом: мочится, трется о каменистые выступы, оставляет метки когтей.

В отличие от тигров, своих ближайших родственников, ирбисы не могут рычать. Вместо этого они мурлычут, мяукают, ворчат или шипят. А уж их брачный зов и вовсе ни на что не похож! Убедитесь сами. 

Самец снежного барса начинает свой призыв примерно на 20-й секунде видео и не прекращает серенаду еще добрых 20 секунд. Позже он скрывается из кадра, взмахнув на прощание своим длинным пышным хвостом.

«Нам невероятно повезло не упустить возможность и получить такие четкие кадры, на которых снежный барс использует вокализацию в дикой природе, поскольку они по своей природе неуловимы и одиноки, а встречаются только для того, чтобы спариваться и воспитывать детенышей», — сказал доктор Джон Найт в пресс-релизе TWLF.

Эксперты по дикой природе признают, что кадры такого  беспрецедентны, поскольку снежные барсы, как правило, живут в таких труднодостижимых местах, что делает их съемку или фотографирование в дикой природе той еще сложной задачей. Однако с помощью передовых технологий, фотоловушек и искусственного интеллекта можно любоваться величием снежного барса, не нарушая его естественной среды обитания.

Ирбисы водятся только в горах Средней Азии. Суровый климат, непроходимая местность и невероятная скрытность снежных кошек затрудняют изучение вида. Трудно оценить и их численность: по разным оценкам, в мире их насчитывается от трех с половиной до семи тысяч. Вряд ли нужно говорить, что это очень мало: снежные барсы занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид. 

Почитайте наш большой материал, вышедший в одном из последних выпусков журнала, о снежных барсах — скрытных легендах гор.  

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