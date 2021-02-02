Как звучит брачный зов снежного барса: редкое видео

Всемирная благотворительная организация по защите дикой природы The White Lion Foundation (TWLF) опубликовала «исключительно редкие кадры» снежного барса, исполняющего брачные песни. Видео получено с помощью специализированных полевых камер, установленных вдоль естественных троп обитания снежного барса в долине Хаплу в Балтистане (Пакистан) среди Гималаев. Камеры высокого разрешения используются для важных научных исследований: с помощью них ученые могут отслеживать и вести мониторинг популяции диких снежных барсов в регионе.
На видео появляется взрослый самец, который сперва принюхивается к большому камню, явно служащему «доской объявлений» для всех проходящих мимо животных, а после сам помечает территорию. Как и все его сородичи, он сообщает о своем присутствии следующим образом: мочится, трется о каменистые выступы, оставляет метки когтей.
В отличие от тигров, своих ближайших родственников, ирбисы не могут рычать. Вместо этого они мурлычут, мяукают, ворчат или шипят. А уж их брачный зов и вовсе ни на что не похож! Убедитесь сами.
Самец снежного барса начинает свой призыв примерно на 20-й секунде видео и не прекращает серенаду еще добрых 20 секунд. Позже он скрывается из кадра, взмахнув на прощание своим длинным пышным хвостом.
Эксперты по дикой природе признают, что кадры такого беспрецедентны, поскольку снежные барсы, как правило, живут в таких труднодостижимых местах, что делает их съемку или фотографирование в дикой природе той еще сложной задачей. Однако с помощью передовых технологий, фотоловушек и искусственного интеллекта можно любоваться величием снежного барса, не нарушая его естественной среды обитания.
Ирбисы водятся только в горах Средней Азии. Суровый климат, непроходимая местность и невероятная скрытность снежных кошек затрудняют изучение вида. Трудно оценить и их численность: по разным оценкам, в мире их насчитывается от трех с половиной до семи тысяч. Вряд ли нужно говорить, что это очень мало: снежные барсы занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид.
Почитайте наш большой материал, вышедший в одном из последних выпусков журнала, о снежных барсах — скрытных легендах гор.