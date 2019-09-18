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Какая амфибия – самая большая на свете? Учёные определили по ДНК!

18 сентября 2019
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Andrias davidianus в зоопарке Атланты.
Фото: Joel Sartore / National geographic Photo Ark
Удивительные животные! Но они находятся на грани вымирания.

Изучив ДНК саламандр, исследователи описали три новых вида: Andrias davidianus, Andrias sligoi и ещё один, пока не названный, вид. Но это не единственное открытие: похоже, что один из вновь описанных видов, А.davidianus – самое крупное земноводное в мире.

Открытие принадлежит учёным Лондонского зоологического общества и лондонского же Музея естественной истории. 

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Zoological Society of London

Гигантские саламандры когда-то были широко распространены в центральном, южном и восточном регионе Китая. Ранее они считались одним видом, однако новый анализ 17 исторических музейных образцов (собранных ещё в начале XX века) ставит под сомнение это предположение.

Авторы исследования предполагают, что недавно обнаруженная южно-китайская гигантская саламандра, которая может достигать двух метров в длину, является самой большой из 8 тысяч видов амфибий, обитающих на планете.

Биологи отмечают, что все виды китайских гигантских саламандр находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека.

«Нам необходимы срочные меры для спасения китайских гигантских саламандр в дикой природе. Результаты исследования показывают, что должны быть приняты специальные меры по сохранению генетической целостности каждого отдельного вида. Наше исследование также подчеркивает роль, которую коллекции Музея естественной истории могут играть в сохранении находящихся под угрозой исчезновения видов», – говорит Мелисса Марр, исследователь из Музея естественной истории в Лондоне.

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