Какие инвазивные виды нужно срочно уничтожить? Теперь у нас есть список
Международная группа исследователей оценила приоритетность уничтожения различных инвазивных видов в Европе и составила соответствующий список с рекомендациями. Кроме того, специалисты изучили возможные сценарии в отношении инвазивных видов, которые находятся только в точке зарождения в отдельных регионах и распространение которых все еще можно сдержать.
«Такие виды, как золотая яблочная улитка (Pomacea canaliculata), ставят сельскохозяйственный сектор в бассейне реки Эбро в весьма затруднительное положение. Между тем, в южной части Пиренейского полуострова водяные гиацинты (Eichhornia crassipes) угрожают разрушить естественную экосистему реки Гвадиана», — пишут исследователи.
Одним из самых вредоносных видов была признана обыкновенная майна (Acridotheres tristis), птица из семейства скворцовых, которая проникла на территорию Испании и Португалии и благодаря высокой способности к адаптации распространилась на обширных территориях, вытесняя местные виды.
Другими высокоприоритетными видами для Европы являются берберская жаба (Bufo mauritanicus), обыкновенная носуха (Nasua nasua) и розовобрюхий бюльбюль (Pycnonotus cafer).
Среди видов, которые еще не прибыли в Европу, но могут появиться в будущем, ученые отдают приоритет ржавым ракам (Faxonius rusticus), пресноводным ракообразным, которые сейчас активно вытесняют местные виды на севере США и в Канаде. Также приоритетными являются северный змееголов (Channa argus), азиатская рыба, попавшая в США через коллекционеров, и Cryptostegia grandiflora, разновидность лозы, произрастающей на Мадагаскаре.
Чтобы составить этот список, международная группа проанализировала риск акклиматизации, распространения и воздействия различных инвазивных видов. Рейтинг риска сравнивался с оценкой стратегий уничтожения инвазивных видов с точки зрения эффективности, стоимости, уровня признания различными социальными секторами, расчетного времени, необходимого для действий, и возможности возвращения вида после исчезновения.
Ученые указывают на потенциальные препятствия на пути искоренения некоторых инвазивных видов, которые, по их словам, необходимо преодолеть. Так, работа по уничтожению обыкновенной носухи, индийского пятнистого оленя (Axis axis) и обыкновенного нанду (Rhea americana) может встретить неприятие в обществе.
Всего в списке оказались 35 уже распространившихся в Европе инвазивных видов и 60 потенциально опасных. 17 видов были определены как особо приоритетные для искоренения, если они появятся в будущем, тогда как 14 видов были названы приоритетными для искоренения прямо сейчас.