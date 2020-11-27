Какие инвазивные виды нужно срочно уничтожить? Теперь у нас есть список

Международная группа исследователей оценила приоритетность уничтожения различных инвазивных видов в Европе и составила соответствующий список с рекомендациями. Кроме того, специалисты изучили возможные сценарии в отношении инвазивных видов, которые находятся только в точке зарождения в отдельных регионах и распространение которых все еще можно сдержать.

«Такие виды, как золотая яблочная улитка (Pomacea canaliculata), ставят сельскохозяйственный сектор в бассейне реки Эбро в весьма затруднительное положение. Между тем, в южной части Пиренейского полуострова водяные гиацинты (Eichhornia crassipes) угрожают разрушить естественную экосистему реки Гвадиана», — пишут исследователи.