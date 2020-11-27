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Какие инвазивные виды нужно срочно уничтожить? Теперь у нас есть список

National Geographic Россия
27 ноября 2020
Обыкновенная носуха
Обыкновенная носуха, широко распространенная в Южной Америке, теперь водится и в Европе
Фото: pixabay.com
Инвазивные виды вытесняют местные виды животных и разрушают экосистемы. Ученые выяснили, какие «чужаки» в Европе угрожают природе больше всего.

Международная группа исследователей оценила приоритетность уничтожения различных инвазивных видов в Европе и составила соответствующий список с рекомендациями. Кроме того, специалисты изучили возможные сценарии в отношении инвазивных видов, которые находятся только в точке зарождения в отдельных регионах и распространение которых все еще можно сдержать. 

«Такие виды, как золотая яблочная улитка (Pomacea canaliculata), ставят сельскохозяйственный сектор в бассейне реки Эбро в весьма затруднительное положение. Между тем, в южной части Пиренейского полуострова водяные гиацинты (Eichhornia crassipes) угрожают разрушить естественную экосистему реки Гвадиана», — пишут исследователи.

«Было бы идеально уничтожить все инвазивные виды, но наши финансовые и трудовые ресурсы ограничены, особенно сейчас, когда мы имеем дело с другими приоритетами», — Пабло Гонсалес Морено, эксперт по инвазивным видам из Университета Кордовы.

Одним из самых вредоносных видов была признана обыкновенная майна (Acridotheres tristis), птица из семейства скворцовых, которая проникла на территорию Испании и Португалии и благодаря высокой способности к адаптации распространилась на обширных территориях, вытесняя местные виды. 

Другими высокоприоритетными видами для Европы являются берберская жаба (Bufo mauritanicus), обыкновенная носуха (Nasua nasua) и розовобрюхий бюльбюль (Pycnonotus cafer).

Обыкновенная майна
Обыкновенная майна. Основное место обитания — тропические районы Южной Азии от Афганистана до Индии и Шри-Ланки. В XVIII веке эта птица была завезена в Индию для борьбы с саранчой
Фото: Wikimedia Commons
Берберская жаба
Основным местом обитания берберской жабы является Северная Африка
Фото: Wikimedia Commons
Розовобрюхий бюльбюль
Розовобрюхий настоящий бюльбюль распространен в тропической Азии от Индии и Шри-Ланки через Мьянму до юго-западного Китая, Фиджи и Гавайев
Фото: Wikimedia Commons

Среди видов, которые еще не прибыли в Европу, но могут появиться в будущем, ученые отдают приоритет ржавым ракам (Faxonius rusticus), пресноводным ракообразным, которые сейчас активно вытесняют местные виды на севере США и в Канаде. Также приоритетными являются северный змееголов (Channa argus), азиатская рыба, попавшая в США через коллекционеров, и Cryptostegia grandiflora, разновидность лозы, произрастающей на Мадагаскаре.

Чтобы составить этот список, международная группа проанализировала риск акклиматизации, распространения и воздействия различных инвазивных видов. Рейтинг риска сравнивался с оценкой стратегий уничтожения инвазивных видов с точки зрения эффективности, стоимости, уровня признания различными социальными секторами, расчетного времени, необходимого для действий, и возможности возвращения вида после исчезновения.

Аксис
Аксисы обитают в лесных предгорьях Гималаев и на Цейлоне. Это наиболее часто встречающийся олень Индии, численность которого постоянно возрастает
Фото: Wikimedia Commons
Обыкновенный нанду
Обыкновенный нанду раньше был эндемиком открытых пространств Южной Америки. Не летает, однако на бегу развивает скорость до 60 км/час

Ученые указывают на потенциальные препятствия на пути искоренения некоторых инвазивных видов, которые, по их словам, необходимо преодолеть. Так, работа по уничтожению обыкновенной носухи, индийского пятнистого оленя (Axis axis) и обыкновенного нанду (Rhea americana) может встретить неприятие в обществе. 

Всего в списке оказались 35 уже распространившихся в Европе инвазивных видов и 60 потенциально опасных. 17 видов были определены как особо приоритетные для искоренения, если они появятся в будущем, тогда как 14 видов были названы приоритетными для искоренения прямо сейчас.

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