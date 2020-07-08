Какие собаки были у древних жителей Сибири и Дальнего Востока

Выяснилось, что масса тела изученных собак варьировалась от 7,6 до 32,5 кг (а в среднем составляла около 16,4 кг). Она существенно не менялась ни относительно времени, ни в зависимости от географических особенностей.

«Был сделан вывод, что в процессе одомашнивания размер собаки не являлся самым главным и определяющим фактором отбора. Скорее всего, основными критериями выступали полезно значимые хозяйственные функции, которые должны были выполнять разные животные. Так, для охраны и выпаса скота использовались более крупные особи, которые в случае надобности могли отбиться от напавшего на стадо хищника», — отмечает Тишкин.

Существенная доля проанализированных костяков принадлежала животным средних параметров (около 20 кг) с более короткими, чем у диких сородичей, ногами. Именно таких собак использует коренное население Сибири в качестве ездовых для передвижения на санях — не исключено, что так было и в древности. Особи среднего размера потребляют не такое большое количество пищи, как крупные, но в то же время могут переносить достаточное количество груза.