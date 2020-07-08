Какие собаки были у древних жителей Сибири и Дальнего Востока
Российские и канадские ученые изучили массу тела и силу укуса 119 древних собак из Сибири и российского Дальнего Востока и сравнили их с волками, чтобы понять, как эти животные менялись в процессе одомашнивания и какие из их функции были наиболее востребованы людьми. Кратко об исследовании, опубликованном в Quaternary Scientific Reports, пишет «Наука в Сибири».
Учёные собрали данные из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока и изучили останки 119 особей, которые датируются от 10 тысяч лет назад до эпохи Средневековья. Как отмечает соавтор исследования Алексей Тишкин, этот репрезентативный материал исследовался традиционными морфометрическими методами, когда кости животного детально измеряются, и по полученным данным можно как реконструировать отдельные особенности собаки, так и получить общие ее характеристики.
Выяснилось, что масса тела изученных собак варьировалась от 7,6 до 32,5 кг (а в среднем составляла около 16,4 кг). Она существенно не менялась ни относительно времени, ни в зависимости от географических особенностей.
«Был сделан вывод, что в процессе одомашнивания размер собаки не являлся самым главным и определяющим фактором отбора. Скорее всего, основными критериями выступали полезно значимые хозяйственные функции, которые должны были выполнять разные животные. Так, для охраны и выпаса скота использовались более крупные особи, которые в случае надобности могли отбиться от напавшего на стадо хищника», — отмечает Тишкин.
Существенная доля проанализированных костяков принадлежала животным средних параметров (около 20 кг) с более короткими, чем у диких сородичей, ногами. Именно таких собак использует коренное население Сибири в качестве ездовых для передвижения на санях — не исключено, что так было и в древности. Особи среднего размера потребляют не такое большое количество пищи, как крупные, но в то же время могут переносить достаточное количество груза.
Также древние собаки участвовали в охоте. Зачастую они не могли нападать на добычу крупнее себя, однако были способны обнаруживать, выслеживать и загонять крупных животных, а также добывать мелкую дичь: зайцев, соболей, сурков, сусликов, птиц. Для последнего были наиболее приспособлены ловкие и пронырливые небольшие особи.
Собаки использовались в военном деле. Об этом сохранилось много свидетельств, в том числе письменных и изобразительных. При раскопках раннесредневекового памятника Иня-1 (Алтайский край) было найдено несколько целых скелетов собак, захороненных вместе с людьми и лошадьми, что свидетельствует о важной роли этого животного. Оно было верным другом и помощником кочевника.
Другим важным параметром, который интересовал ученых, была сила укуса, которую высчитывали с помощью специальной формулы в зависимости от размера, веса животного, сдвига его челюсти и развития коренных зубов.
Похоже, система питания одомашненных особей была сильно изменена из-за их сосуществования с человеком, поскольку они привыкали потреблять более мягкую пищу, и зачастую им не нужно было охотиться на крупных животных.
По словам Тишкина, в данном исследовании отразились только два маркера: размер тела и сила укуса. В дальнейшем предстоит сосредоточиться на других аспектах, например, выяснить, чем питались эти собаки, обработать результаты палеогенетических исследований. Ученые рассчитывают больше узнать о процессах, связанных с отбором, формированием пород, их скрещиванием и распространением.
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