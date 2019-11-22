Какие животные мигрируют на самые большие расстояния

Третье место занимает чернохвостый олень (Odocoileus hemionus). Стада этих животных в Вайоминге и Айдахо проходят по суше до 772 километров. Голубой гну (Connochaetes taurinus) из экорегиона Серенгети в Восточной Африке преодолевает около 650 километров.

Монгольский дзерен, или зобастая антилопа (Procapra gutturosa), а также тибетская антилопа оронго (Pantholops hodgsonii) проходят до 600 километров.

Эти расстояния впечатляют, но они все еще далеки до тысяч километров, которые преодолевают каждый год мигрирующие птицы и насекомые, которым не мешают наземные препятствия в виде рек, гор или инфраструктуры, созданной людьми.

Ученые поясняют, что с каждым годом миграционные расстояния наземных животных будут только уменьшаться.

«Информация об общем объеме передвижений животных важна для того, чтобы люди знали, каким должен быть масштаб мер по их сохранению», – заключает Кайл Джоли, один из соавторов исследования.