Какие животные мигрируют на самые большие расстояния

Многие наземные животные преодолевают большие расстояния в поисках еды, партнеров для спаривания и места для выращивания потомства.
Самый длинный маршрут миграции – у северного оленя (Rangifer tarandus), или карибу. Исследователи выяснили, что два стада этих животных в Канаде и Аляске преодолевают за год 1350 километров, что сопоставимо расстоянию от Москвы до Уфы.
На втором месте оказались волки (Canis lupus). Эти животные обычно не мигрируют, но ученые обнаружили стаю, которая преодолевает более 1000 километров в год, преследуя как раз северных оленей.
Третье место занимает чернохвостый олень (Odocoileus hemionus). Стада этих животных в Вайоминге и Айдахо проходят по суше до 772 километров. Голубой гну (Connochaetes taurinus) из экорегиона Серенгети в Восточной Африке преодолевает около 650 километров.
Монгольский дзерен, или зобастая антилопа (Procapra gutturosa), а также тибетская антилопа оронго (Pantholops hodgsonii) проходят до 600 километров.
Эти расстояния впечатляют, но они все еще далеки до тысяч километров, которые преодолевают каждый год мигрирующие птицы и насекомые, которым не мешают наземные препятствия в виде рек, гор или инфраструктуры, созданной людьми.
Ученые поясняют, что с каждым годом миграционные расстояния наземных животных будут только уменьшаться.
«Информация об общем объеме передвижений животных важна для того, чтобы люди знали, каким должен быть масштаб мер по их сохранению», – заключает Кайл Джоли, один из соавторов исследования.