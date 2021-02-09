Каланы в расцвете сил гибнут из-за токсичного цветения водорослей

Ученые выяснили, что долгосрочное воздействие домоевой кислоты, которую выделяют водоросли во время ядовитого цветения, известного как «красные приливы», и которая накапливается в любимых морепродуктах каланов смертельно опасно для многих из них.
Цветение водорослей становится все более частым, поскольку изменение климата приводит к постепенному повышению температуры океана. Давно известно, что отравление домоевой кислотой может вызывать неврологические заболевания у морских животных, например эпилепсию или дезориентацию, что часто приводит к гибели. Употребление в пищу зараженных токсинами моллюсков может воздействовать таким образом и на людей, вызывая тяжелое заболевание — амнестическое отравление моллюсками (ASP), которое может привести к необратимым повреждениям мозга.
Однако теперь ученые обеспокоены другими последствиями хронического воздействия опасных водорослей на здоровье морских выдр, каланов, и людей. В исследовании, опубликованном в январе, объединили усилия ученые сразу нескольких учреждений: Калифорнийского университета в Дэвисе, Аквариума Монтерей-Бей, Геологической службы США, Государственного департамента рыб и дикой природы, Министерства здравоохранения и Калифорнийского университета в Санта-Крус. Они обнаружили, что длительное воздействие домоевой кислоты увеличивает риск смертельной болезни сердца у каланов, обитающих у центрального побережья Калифорнии.
Исследование опубликовано в журнале Harmful Aglae.
Морские каланы, которые играют определяющую роль в поддержании экологического баланса в зарослях морских водорослей и других прибрежных районах океана, являются не только «стражами здоровья экосистемы, но и здоровья человека», — отметила Меган Мориарти. Все потому, что они едят в основном те же морепродукты, что и люди, например крабов, моллюсков и морских гребешков.
Когда морские фильтраторы, например моллюски, мидии и сардины, питаются ядовитыми диатомовыми водорослями Pseudo-nitzschia, плавающими в воде, в их телах накапливается домоевая кислота — опасный нейротоксин. Позже их поедают крабы, концентрируя в себе еще большее количество ядовитого вещества. К тому времени, когда калан ныряет ко дну за пищей и всплывает на поверхность вместе с одной из своих жертв, уровень домоевой кислоты в их теле уже довольно значителен. По словам ученых, понимание долгосрочных последствий воздействия домоевой кислоты на морских животных и людей будет иметь важное значение, поскольку цветение водорослей станет делом более обычным и более продолжительным с повышением температуры океана.
Например, огромное «пятно» нагретой воды под названием «Blob» в 2015 году в Тихом океане вызвало цветение токсичных водорослей по всему Западному побережью. Уровень домоевой кислоты подскочил так высоко, что Калифорнии пришлось закрыть в том сезоне промысел крабов из-за опасности отравления людей, которое могло проявляться в спазмах в животе, рвоте, дезориентации и потере памяти.
Мориарти отметила, что исследование было вдохновлено другим недавним проектом, в котором были собраны данные о причинах смерти южной популяции каланов, живущей в Калифорнии, за более чем 15 лет. Было обнаружено, что нападения акул были наиболее частой прямой причиной смерти каланов в период исследования с 1998 по 2012 год, составляя 28% случаев. При рассмотрении как основных, так и сопутствующих причин смерти наиболее частой причиной смерти было инфекционное заболевание — 63%. Кардиомиопатия, болезнь сердца, стала смертельным ударом для 41% выдр.
«Кардиомиопатия начинается с воспаления сердечной мышцы», — рассказывает Мориарти. «Со временем сердце увеличивается и расширяется, и не очень эффективно перекачивает кровь по телу животного. У них действительно может развиться застойная сердечная недостаточность, как и у людей. Это может вызвать обратное попадание крови в органы брюшной полости и затруднение дыхания. Часто животным будет трудно дышать, или у них начнется пневмония».
Каланы, которые неоднократно подвергались воздействию домоевой кислоты на протяжении многих лет, в 1,7 раза больше рисковали умереть от сердечных заболеваний, чем те, которые проживали в районах, где не было цветения водорослей. Для морских выдр, которые ели в основном крабов и моллюсков, накапливающих в своем теле домоевую кислоту и со временем медленно выделяющих ее в воду, риск смерти от сердечных заболеваний увеличился в 2,5 раза. Еще более тревожным было удивительное открытие, что взрослые выдры в самом расцвете сил подвержены большему риску смерти от кардиомиопатии, чем другие возрастные группы этих животных.
Южные, или калифорнийские каланы (подвид морских выдр) находятся под угрозой исчезновения. По последним подсчетам, около 3000 выдр жили вдоль побережья в районе между округами Санта-Барбара и Санта-Матео. В 1800-х годах их почти уничтожили из-за роскошного меха, но на побережье Калифорнии восстановление популяции было медленным. Прямо сейчас их ареалы заканчиваются там, где активизируется большая активность белых акул вблизи границы округа Санта-Крус-Сан-Матео, что ограничивает способность популяций выдр расширяться до их исторического ареала, включая залив Сан-Франциско и районы севернее побережья Калифорнии.
«Это само по себе является проблемой, и, кроме того, всегда остаются различные болезни, которыми они болеют, потому что им приходится много есть — около 20-25% их веса каждый день — чтобы выжить», — отмечает сказала Джессика Фуджи, исследователь морских выдр в аквариуме Монтерей-Бей и соавтор статьи. «И теперь мы видим, что пища, которой им необходимо постоянно питаться, потенциально может повысить риск некоторых из этих заболеваний».
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