Каланы в расцвете сил гибнут из-за токсичного цветения водорослей

Морские каланы, которые играют определяющую роль в поддержании экологического баланса в зарослях морских водорослей и других прибрежных районах океана, являются не только «стражами здоровья экосистемы, но и здоровья человека», — отметила Меган Мориарти. Все потому, что они едят в основном те же морепродукты, что и люди, например крабов, моллюсков и морских гребешков.

Когда морские фильтраторы, например моллюски, мидии и сардины, питаются ядовитыми диатомовыми водорослями Pseudo-nitzschia, плавающими в воде, в их телах накапливается домоевая кислота — опасный нейротоксин. Позже их поедают крабы, концентрируя в себе еще большее количество ядовитого вещества. К тому времени, когда калан ныряет ко дну за пищей и всплывает на поверхность вместе с одной из своих жертв, уровень домоевой кислоты в их теле уже довольно значителен. По словам ученых, понимание долгосрочных последствий воздействия домоевой кислоты на морских животных и людей будет иметь важное значение, поскольку цветение водорослей станет делом более обычным и более продолжительным с повышением температуры океана.

Например, огромное «пятно» нагретой воды под названием «Blob» в 2015 году в Тихом океане вызвало цветение токсичных водорослей по всему Западному побережью. Уровень домоевой кислоты подскочил так высоко, что Калифорнии пришлось закрыть в том сезоне промысел крабов из-за опасности отравления людей, которое могло проявляться в спазмах в животе, рвоте, дезориентации и потере памяти.

Мориарти отметила, что исследование было вдохновлено другим недавним проектом, в котором были собраны данные о причинах смерти южной популяции каланов, живущей в Калифорнии, за более чем 15 лет. Было обнаружено, что нападения акул были наиболее частой прямой причиной смерти каланов в период исследования с 1998 по 2012 год, составляя 28% случаев. При рассмотрении как основных, так и сопутствующих причин смерти наиболее частой причиной смерти было инфекционное заболевание — 63%. Кардиомиопатия, болезнь сердца, стала смертельным ударом для 41% выдр.

«Кардиомиопатия начинается с воспаления сердечной мышцы», — рассказывает Мориарти. «Со временем сердце увеличивается и расширяется, и не очень эффективно перекачивает кровь по телу животного. У них действительно может развиться застойная сердечная недостаточность, как и у людей. Это может вызвать обратное попадание крови в органы брюшной полости и затруднение дыхания. Часто животным будет трудно дышать, или у них начнется пневмония».