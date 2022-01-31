Камуфляжное искусство: сколько лошадей вы видите на картине?

Пятнистые лошади сливаются с пятнами снега, земли и камня.

Американская художница Бев Дулиттл создает работы в стиле «камуфляжного искусства», и ее сюжеты нередко являются головоломками. Одним из самых известных произведений является «Pintos»: несколько лошадей, чей окрас сливается с пейзажем. Картина написана во время путешествия Дулиттл по юго-западу США, где лошади пегой масти называются «пинто». Американские индейцы ценили их из-за способности к маскировке.

И эта особенность нашла отражение в картине, посчитать лошадей на которой достаточно сложно. Большинство наблюдателей видят 18 ног, что соответствует 4,5 лошадям. Есть люди, уверяющие, что лошадей на картине семь: они видят части тел животных, скрытые за склоненными головами.

How many horses can you see in this mind-boggling optical illusion? https://t.co/UNW8Y8o0CD pic.twitter.com/jRkXnKzEtC — New York Post (@nypost) January 28, 2022

Тем не менее, автор уверяет, что ей позировали всего пять лошадей – «недостающие» ноги просто остались за рамкой картины. Применяя свою необычную «камуфляжную технику», Дулиттл рассказывает о красоте и гармонии природы.

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