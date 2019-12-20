Канадец на коньках спас оленей, застрявших на льду озера: видео

Житель канадской провинции Онтарио Райан Петерсон во время обеденного перерыва прогуливался у берега озера Вудс и заметил на льду трех оленей. Животные не могли добраться до берега, поскольку их копыта проскальзывали на льду, и они теряли равновесие.

«Я вернулся на работу и схватил веревку. Лед был слишком тонким для любого транспортного средства, поэтому единственным вариантом было добраться до оленей на коньках», – цитирует Петерсона CTV News.

Мужчине удалось аккуратно обвязать веревки вокруг шеи животных и медленно докатить их по льду до берега.