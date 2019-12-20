Канадец на коньках спас оленей, застрявших на льду озера: видео

Житель канадской провинции Онтарио Райан Петерсон во время обеденного перерыва прогуливался у берега озера Вудс и заметил на льду трех оленей. Животные не могли добраться до берега, поскольку их копыта проскальзывали на льду, и они теряли равновесие.
«Я вернулся на работу и схватил веревку. Лед был слишком тонким для любого транспортного средства, поэтому единственным вариантом было добраться до оленей на коньках», – цитирует Петерсона CTV News.
Мужчине удалось аккуратно обвязать веревки вокруг шеи животных и медленно докатить их по льду до берега.
Петерсон рассказал, что перед спасательной операцией обратился в министерство природных ресурсов Онтарио, однако там ему заявили, что ничем не могут помочь, поскольку озеро еще не замерзло полностью.
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