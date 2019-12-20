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Канадец на коньках спас оленей, застрявших на льду озера: видео

20 декабря 2019
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Фото: Marilylle Soveran/Flickr.com
Власти отказались вызволять животных.

Житель канадской провинции Онтарио Райан Петерсон во время обеденного перерыва прогуливался у берега озера Вудс и заметил на льду трех оленей. Животные не могли добраться до берега, поскольку их копыта проскальзывали на льду, и они теряли равновесие.

«Я вернулся на работу и схватил веревку. Лед был слишком тонким для любого транспортного средства, поэтому единственным вариантом было добраться до оленей на коньках», – цитирует Петерсона CTV News.

Мужчине удалось аккуратно обвязать веревки вокруг шеи животных и медленно докатить их по льду до берега.

Петерсон рассказал, что перед спасательной операцией обратился в министерство природных ресурсов Онтарио, однако там ему заявили, что ничем не могут помочь, поскольку озеро еще не замерзло полностью.

Почсмотрите, как люди спасают застрявшую на столбе рысь (и она от этого не в восторге).