Канадские пенсионеры спасли лося из грязевой ловушки

Прогуливаясь по лесу, 82-летний житель Онтарио заметил лося, который застрял в огромной луже грязи. У мужчины не было контактов представителей природоохранных служб, поэтому он позвонил своим 70-летним друзьям – Морису Валлиеру и Пэту Гребе, живущим в соседнем городе. Те пытались связаться с Министерством природных ресурсов, но у них это не получилось, и тогда мужчины отправились к месту происшествия на квадроцикле.
Оценив ситуацию, Валлиер обрадовался, что животное оказалось самцом с раскидистыми рогами: именно на них удалось укрепить ремни. В случае с самкой этого бы сделать не удалось.
При помощи квадроцикла тяжелое животное сдвинули с места и вытащили на сушу. Сначала лось лежал на боку, пытаясь отдышаться, но затем быстро поднялся и убежал, оставив себе «на память» один из ремней.
Ситуацию прокомментировала пресс-служба канадского Министерства развития, горнодобывающей промышленности, природных ресурсов и лесного хозяйства. Отметив, что звонков об инциденте им не поступало, чиновники говорят, что само по себе такое случается редко, и в каждом случае требуется индивидуальная оценка. Но в целом ситуация очень похожа на те происшествия, когда лось проваливается под лед, а такие спасательные операции очень опасны для людей. Животное за время нахождения в ловушке может получить повреждения, вызванные напрасными усилиями, и в состоянии стресса или болевого шока оно способно атаковать своих избавителей.
Тем не менее, профессионалы не всегда могут прибыть на место вовремя. Посмотрите, как жители Швеции спасают лося из-подо льда.