Канадские пенсионеры спасли лося из грязевой ловушки

Прогуливаясь по лесу, 82-летний житель Онтарио заметил лося, который застрял в огромной луже грязи. У мужчины не было контактов представителей природоохранных служб, поэтому он позвонил своим 70-летним друзьям – Морису Валлиеру и Пэту Гребе, живущим в соседнем городе. Те пытались связаться с Министерством природных ресурсов, но у них это не получилось, и тогда мужчины отправились к месту происшествия на квадроцикле.

Оценив ситуацию, Валлиер обрадовался, что животное оказалось самцом с раскидистыми рогами: именно на них удалось укрепить ремни. В случае с самкой этого бы сделать не удалось.