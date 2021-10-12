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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Звери

Канадские пенсионеры спасли лося из грязевой ловушки

Анастасия Баринова
12 октября 2021
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Фото: Bill Desloges/Facebook
Связаться со специалистами не удалось, потому мужчины рискнули провести сложную операцию самостоятельно.

Прогуливаясь по лесу, 82-летний житель Онтарио заметил лося, который застрял в огромной луже грязи. У мужчины не было контактов представителей природоохранных служб, поэтому он позвонил своим 70-летним друзьям – Морису Валлиеру и Пэту Гребе, живущим в соседнем городе. Те пытались связаться с Министерством природных ресурсов, но у них это не получилось, и тогда мужчины отправились к месту происшествия на квадроцикле.

Оценив ситуацию, Валлиер обрадовался, что животное оказалось самцом с раскидистыми рогами: именно на них удалось укрепить ремни. В случае с самкой этого бы сделать не удалось.

«Я надеялся обхватить его ремнями под животом, но он застрял слишком глубоко, и я не мог туда дотянуться. Единственный выход, который у меня был – это использовать рога».

При помощи квадроцикла тяжелое животное сдвинули с места и вытащили на сушу. Сначала лось лежал на боку, пытаясь отдышаться, но затем быстро поднялся и убежал, оставив себе «на память» один из ремней.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба канадского Министерства развития, горнодобывающей промышленности, природных ресурсов и лесного хозяйства. Отметив, что звонков об инциденте им не поступало, чиновники говорят, что само по себе такое случается редко, и в каждом случае требуется индивидуальная оценка. Но в целом ситуация очень похожа на те происшествия, когда лось проваливается под лед, а такие спасательные операции очень опасны для людей. Животное за время нахождения в ловушке может получить повреждения, вызванные напрасными усилиями, и в состоянии стресса или болевого шока оно способно атаковать своих избавителей.

Тем не менее, профессионалы не всегда могут прибыть на место вовремя. Посмотрите, как жители Швеции спасают лося из-подо льда.

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