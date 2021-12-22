Канадский бобр захватывает новые территории

В 2020 году была создана сеть наблюдения за канадскими бобрами (Castor canadensis). Эти животные являются важнейшим звеном экосистемы, и изменение их поведения или ареала необходимо отслеживать. В Канаде и США ученые занимаются картографированием бобровых плотин. Анализ информации за прошлые годы ведется на основе аэрофотосъемки, а текущие данные также собираются в полевых условиях.

На сегодняшний день в западной части Аляски известно более 12 000 таких объектов. Это в два раза больше, чем было в 2000 году, а в период с 1949 по 1955 годы в этой части Канады бобровых плотин не было вообще.