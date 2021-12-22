Канадский бобр захватывает новые территории

В 2020 году была создана сеть наблюдения за канадскими бобрами (Castor canadensis). Эти животные являются важнейшим звеном экосистемы, и изменение их поведения или ареала необходимо отслеживать. В Канаде и США ученые занимаются картографированием бобровых плотин. Анализ информации за прошлые годы ведется на основе аэрофотосъемки, а текущие данные также собираются в полевых условиях.
На сегодняшний день в западной части Аляски известно более 12 000 таких объектов. Это в два раза больше, чем было в 2000 году, а в период с 1949 по 1955 годы в этой части Канады бобровых плотин не было вообще.
Специалисты поясняют последствия такого продвижения на север. Бобры — лучшие гидроинженеры в мире природы. Пруды, ставшие результатом плотин, увеличивают объем поверхностных вод, приводя к ускоренному таянию вечной мерзлоты. А этот процесс, в свою очередь, запускает интенсивное выделение парниковых газов, метана и углекислого газа.
На западе Аляски бобры оказались виновными в росте уровня поверхностных вод в 66% случаев. Помимо указанных последствий, дополнительные пруды могут стать местом появления новых видов, в том числе рыб и беспозвоночных, что отразится на экобалансе Арктики.
Достоверно известно лишь то, что бобры все активнее колонизируют новые экосистемы, оказывая на них влияние. Узнайте, как отражается деятельность бобров на популяции форели.