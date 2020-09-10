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Звери

Капибара – самый большой грызун на Земле

Софья Демьянец
10 сентября 2020
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Капибара – «господин травы» и «водяная свинья»
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Семейство капибар
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В тех же тропических лесах, что населяет капибара, и также у воды живут грызуны, которые называются пака. Пака тоже напоминает большую морскую свинку, но всё-таки поменьше капибары (до 10 кг весом)
На языке индейцев гуарани её имя означает «господин травы».

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) — самый крупный в мире грызун весом 70 кг и длиной 1 метр. Первые натуралисты, посещавшие заболоченные тропические леса Амазонии и Оринокской низменности, окрестили её «водяной свиньей». И действительно, капибара много времени проводит в воде, поедая в большом количестве водную растительность, и хорошо плавает (на пальцах даже есть перепонки).

Однако эпитет «водяная» всё-таки не совсем точен, ведь в пределах своего обширного ареала (почти все низменности Южной Америки) капибара обитает в очень разных местностях, в том числе и на лугах, где она щиплет траву подобно коровам и лошадям. Об этом говорит и её название «капибара», что на языке индейцев гуарани означает «господин травы».

Поскольку капибары — стадные животные, они обычно пасутся и спят, собравшись в небольшую группу из 20 особей. А чтобы общаться между собой, они используют запах секреции обонятельной железы, а также разные звуки и свист. Так, например, если капибара урчит, то она выражает подчинение, а если лает, то она чем-то встревожена.

Интересно, что в доисторическое время жили капибары величиной с небольшого носорога (до 2 м длиной и весом до 400 кг) — крупнее и любой дикой свиньи, и самого крупного гризли.

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