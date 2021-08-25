Капибары объявили классовую войну аргентинским богачам

Жители кондоминимума предлагают отлавливать капибар и переселять в заповедники, но подходящих мест остается все меньше. Представитель экологической организации Rewilding Argentina Foundation Себастьян Ди Мартино поясняет, что грызуны вернулись на свои исторические места обитания, поскольку дикие водно-болотные угодья деградируют. Только в 2020 году пожары опустошили более 300 000 гектаров в дельте реки Парана. Кроме того, в последние годы стало меньше хищников, которые раньше держали популяцию капибар под контролем.

Конфликт остается актуальным и продолжает обсуждаться на разных уровнях, от соцсетей до городских властей. Посмотрите на первые шаги новорожденной капибары.