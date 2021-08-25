Капибары объявили классовую войну аргентинским богачам

На берегу реки Парана в пригороде Буэнос-Айреса возведен престижный поселок Nordelta. Это закрытый кондоминимум, куда не могут попасть посторонние, но, как оказалось, ограничения касаются только людей. С 2019 года сюда приходит все больше капибар, и никому не удается их остановить.
Capybaras, a giant South American species of rodent, are invading this upscale suburb of Buenos Aires pic.twitter.com/Eos05ZoAGK— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 23, 2021
Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) – полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Его научное название так и переводится – «водосвинка», а оригинальное дано племенами, жившими здесь до появления европейцев, и оно означает «питающийся тонкой травой». Животное имеет тяжелый тип телосложения, весит до 65,5 кг и в высоту достигает 60 см. Самки, как правило, крупнее самцов.
Perdón por asustar a tu caniche, pero así es la fauna champagne... #CarpinchosAlAtaque #Nordelta pic.twitter.com/DcLLM55bTB— Mae Fiori 💚🌈 (@mae_fiori) August 19, 2021
Выбрав уютный кондоминимум в качестве места кормления, капибары не только портят клумбы и разбрасывают по территории мусор из баков, но и обильно оставляют экскременты. С учетом того, что они живут крупными группами, их вылазки тоже носят массовый характер, что увеличивает ущерб. Жители поселка ничего не могут сделать, по крайней мере законно: животные находятся под охраной. Однако теперь ситуация вышла из-под контроля, и некоторые заявили о желании отстреливать водосвинок. Кроме того, звери становятся причинами ДТП: недавно одна капибара попала под колеса мотоцикла.
La población de carpinchos en Nordelta no deja de crecer. Los vecinos expresaron su preocupación por estos roedores que lastiman a sus mascotas, destrozan sus jardines e incluso provocan accidentes viales de este tipo👇📲💥 pic.twitter.com/SO5cAu3oa2— Vía Buenos Aires (@ViaBsAs) August 24, 2021
Защитники животных привлекают внимание широкой общественности и говорят, что в этой ситуации правда полностью на стороне представителей фауны. Элитный жилой комплекс был построен на болотах, где раньше царили капибары, и «инвазивным видом» являются вовсе не они.
Жители кондоминимума предлагают отлавливать капибар и переселять в заповедники, но подходящих мест остается все меньше. Представитель экологической организации Rewilding Argentina Foundation Себастьян Ди Мартино поясняет, что грызуны вернулись на свои исторические места обитания, поскольку дикие водно-болотные угодья деградируют. Только в 2020 году пожары опустошили более 300 000 гектаров в дельте реки Парана. Кроме того, в последние годы стало меньше хищников, которые раньше держали популяцию капибар под контролем.
Конфликт остается актуальным и продолжает обсуждаться на разных уровнях, от соцсетей до городских властей. Посмотрите на первые шаги новорожденной капибары.