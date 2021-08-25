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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Звери

Капибары объявили классовую войну аргентинским богачам

Анастасия Баринова
25 августа 2021
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Фото: Mae Fiori/Twitter
Животные «оккупировали» элитный поселок.

На берегу реки Парана в пригороде Буэнос-Айреса возведен престижный поселок Nordelta. Это закрытый кондоминимум, куда не могут попасть посторонние, но, как оказалось, ограничения касаются только людей. С 2019 года сюда приходит все больше капибар, и никому не удается их остановить. 

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) – полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Его научное название так и переводится – «водосвинка», а оригинальное дано племенами, жившими здесь до появления европейцев, и оно означает «питающийся тонкой травой». Животное имеет тяжелый тип телосложения, весит до 65,5 кг и в высоту достигает 60 см. Самки, как правило, крупнее самцов. 

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Выбрав уютный кондоминимум в качестве места кормления, капибары не только портят клумбы и разбрасывают по территории мусор из баков, но и обильно оставляют экскременты. С учетом того, что они живут крупными группами, их вылазки тоже носят массовый характер, что увеличивает ущерб. Жители поселка ничего не могут сделать, по крайней мере законно: животные находятся под охраной. Однако теперь ситуация вышла из-под контроля, и некоторые заявили о желании отстреливать водосвинок. Кроме того, звери становятся причинами ДТП: недавно одна капибара попала под колеса мотоцикла.

Защитники животных привлекают внимание широкой общественности и говорят, что в этой ситуации правда полностью на стороне представителей фауны. Элитный жилой комплекс был построен на болотах, где раньше царили капибары, и «инвазивным видом» являются вовсе не они.

«Было бы ошибкой рассматривать нашествие капибар как вторжение, поскольку происходит обратное: это Nordelta вторгся в экосистему капибар. Застройщикам при поддержке правительства необходимо уничтожить природу, чтобы иметь возможность продать своим богатым клиентам мечту о жизни в дикой природе, но без комаров, змей или капибар», – юрист-эколог Энрике Виале.

Жители кондоминимума предлагают отлавливать капибар и переселять в заповедники, но подходящих мест остается все меньше. Представитель экологической организации Rewilding Argentina Foundation Себастьян Ди Мартино поясняет, что грызуны вернулись на свои исторические места обитания, поскольку дикие водно-болотные угодья деградируют. Только в 2020 году пожары опустошили более 300 000 гектаров в дельте реки Парана. Кроме того, в последние годы стало меньше хищников, которые раньше держали популяцию капибар под контролем.

Конфликт остается актуальным и продолжает обсуждаться на разных уровнях, от соцсетей до городских властей. Посмотрите на первые шаги новорожденной капибары.

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