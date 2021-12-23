Капибары расслабляются в спа: видео дня из Японии

Одна из японских традиций связана с зимним солнцестоянием: это ванны с юдзу. Купание среди плодов этого похожего на мандарин цитрусового растения популярно в течение всего года, но в самый короткий день года оно считается необходимым ритуалом, призванным укрепить здоровье и отогнать проблемы. Омовение совершается в природных горячих источниках онсэн. Люди следуют этой традиции на протяжении тысячелетий, а недавно к ним примкнули и любимцы соцсетей – капибары.
Ahead of the winter solstice tomorrow, the capybara of Nasu Oukoku Zoo took their annual yuzu hot bath— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) December 20, 2021
pic.twitter.com/IeYTnCWr8K
Это полуводные животные родом из Южной и Центральной Америки – и самые крупные грызуны из ныне живущих. Их также можно встретить в зоопарках по всему миру, но там климат может быть для животных неподходящим. Японские специалисты заметили, что зимой кожа у капибар становится сухой, и от нее отслаиваются чешуйки. Тогда животным предложили ванны онсэн: сначала в качестве эксперимента, а затем и на регулярной основе.
Специалисты были уверены, что хуже не будет точно: на родине капибары привыкли к теплым водоемам. Но эффект превзошел все ожидания: после трех недель принятия горячих ванн капибары вернули себе свежий летний вид и здоровую кожу.
Чтобы подтвердить пользу процедуры, специалисты даже изучали мимику капибар. Купающиеся звери были необыкновенно счастливы: они отводили уши назад и прикрывали глаза, демонстрируя свое удовольствие.
А в одном из парков Японии даже устроили «совместное купание» людей и капибар: бассейны у них раздельные, но посетители, принимая ванны с юдзу, могут через стеклянную перегородку любоваться животными, делающими то же самое.
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