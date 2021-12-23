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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Капибары расслабляются в спа: видео дня из Японии

Анастасия Баринова
23 декабря 2021
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Фото: cutest.capybara/Instagram
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Фото: Naureen Rahman/mdpi.com
Биологи установили, что купание в горячих ваннах идет большим грызунам на пользу – и в Японии последовали совету.

Одна из японских традиций связана с зимним солнцестоянием: это ванны с юдзу. Купание среди плодов этого похожего на мандарин цитрусового растения популярно в течение всего года, но в самый короткий день года оно считается необходимым ритуалом, призванным укрепить здоровье и отогнать проблемы. Омовение совершается в природных горячих источниках онсэн. Люди следуют этой традиции на протяжении тысячелетий, а недавно к ним примкнули и любимцы соцсетей – капибары.

Это полуводные животные родом из Южной и Центральной Америки – и самые крупные грызуны из ныне живущих. Их также можно встретить в зоопарках по всему миру, но там климат может быть для животных неподходящим. Японские специалисты заметили, что зимой кожа у капибар становится сухой, и от нее отслаиваются чешуйки. Тогда животным предложили ванны онсэн: сначала в качестве эксперимента, а затем и на регулярной основе.

Специалисты были уверены, что хуже не будет точно: на родине капибары привыкли к теплым водоемам. Но эффект превзошел все ожидания: после трех недель принятия горячих ванн капибары вернули себе свежий летний вид и здоровую кожу.

Чтобы подтвердить пользу процедуры, специалисты даже изучали мимику капибар. Купающиеся звери были необыкновенно счастливы: они отводили уши назад и прикрывали глаза, демонстрируя свое удовольствие. 

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Kengo Inaka, Tohru Kimura/Scientific Reports

А в одном из парков Японии даже устроили «совместное купание» людей и капибар: бассейны у них раздельные, но посетители, принимая ванны с юдзу, могут через стеклянную перегородку любоваться животными, делающими то же самое.

Узнайте о капибарах больше.

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