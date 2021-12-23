Капибары расслабляются в спа: видео дня из Японии

Специалисты были уверены, что хуже не будет точно: на родине капибары привыкли к теплым водоемам. Но эффект превзошел все ожидания: после трех недель принятия горячих ванн капибары вернули себе свежий летний вид и здоровую кожу.

Чтобы подтвердить пользу процедуры, специалисты даже изучали мимику капибар. Купающиеся звери были необыкновенно счастливы: они отводили уши назад и прикрывали глаза, демонстрируя свое удовольствие.