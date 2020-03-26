Карантин вместе с квокками: пассажиров круизного лайнера высадят на заповедном острове

На острове есть 699 номеров, которых должно хватить для размещения 800 человек. С борта лайнера не поступало сообщений о заразившихся коронавирусом, и карантин принимается в качестве меры предосторожности. Иностранные граждане останутся на борту лайнера, пока австралийские власти не урегулируют с другими странами вопрос их эвакуации на родину. МакГоуэн сообщил, что им будет запрещено покидать судно, если только кому-то не понадобится экстренная помощь.

На острове Роттнест запрещены автомобили, за исключением нескольких грузовиков, используемых для технического обслуживания. Жители и туристы передвигаются по острову пешком или на велосипедах. Также имеется автобус, который вынужден двигаться с минимальной скоростью, чтобы не сбить то и дело перебегающих дорогу квокк. Пока не ясно, какую свободу передвижения получат пассажиры лайнера, находящиеся на карантине.

Остров Роттнест, названный так голландскими исследователями в XVII веке, буквально переводится как «крысиное гнездо», потому что мореплаватели, впервые увидевшие квокк, решили, что это разновидность крыс. Остров стал популярным местом отдыха у туристов, которые любят делать селфи с этими животными. Правда, руками квокк трогать запрещено, но животные совершенно свободно передвигаются по острову и нередко сами льнут к понравившемуся человеку.

На острове Роттнест насчитывается самая крупная популяция квокк — улыбчивых, любознательных и дружелюбных зверьков, которых называют самыми жизнерадостными существами в мире. В этом месте они находятся в безопасности, потому что у них нет естественных врагов. Квокки (Setonix brachyurus) являются единственными представителями рода короткохвостых кенгуру и относятся к семейству кенгуровых. И разумеется, они сумчатые (как практически вся эндемичная австралийская фауна).

Помимо Роттнеста, квокки обитают на австралийских островах Балд, Пингвин и некоторых изолированных участках в Западной Австралии, где нет лис, кошек и диких собак Динго – основных хищников, которые истребляют маленьких и беззащитных зверьков. Когда-то на материке квокк ели все, кому не лень, и вскоре их количество заметно сократилось. Сейчас вид квокк относят к уязвимым, популяция этих животных в мире составляет 7500 — 15000 особей.