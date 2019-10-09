Каждое пятое животное на планете можно купить или продать

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, каждое пятое животное, которое ходит по земле или летает в небе, продается в международном масштабе.

«Мы раскрыли огромные масштабы того, что представляет из себя эта многомиллиардная индустрия. Мы рассмотрели более 31 тысячи видов животных, обитающих на суше, и обнаружили, что почти 20 процентов из них продаются. Это примерно на 40-60 процентов выше, чем мы думали ранее», – говорит соавтор исследования Бретт Шефферс.

Ученые насчитали 5579 видов животных, которые являются предметом торговли. Кроме того, по оценкам экспертов, еще 3196 вид может стать предметом продажи в будущем.

Для подсчетов были использованы данные из Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС), и Международного союза охраны природы (МСОП) относительно 31 тысячи видов птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий. Беспозвоночные и морские животные в данном исследовании в расчет не брались.