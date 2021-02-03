Каждый год из-за самолетов гибнет все больше животных

Исследователи опубликовали глобальный обзор авиационных столкновений с млекопитающими, отметив, что количество таких случаев ежегодно увеличивается вплоть до 68 процентов. В основном животные гибнут во время приземления самолетов.

Проанализировав опубликованную информацию и данные о столкновениях с млекопитающими, предоставленные национальными авиационными властями Австралии, Канады, Франции, Германии, Великобритании и США, исследователи обнаружили, что на летучих мышей приходится наибольшая доля столкновений в Австралии; кролики и собаки чаще всего погибают в Канаде, Германии и Великобритании; летучие мыши и олени — в Соединенных Штатах. Среднее количество погибших млекопитающих в год составляло от 1,2 до 38,7 на каждый миллион перемещений самолетов.

Только в Соединенных Штатах за 30 лет оценочная стоимость ущерба в результате столкновений с млекопитающими превысила 103 миллиона долларов.