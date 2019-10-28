Кем был монстр Тулли? Возможно, ученым удалось идентифицировать загадочное древнее животное

Монстр Тулли, или туллимонстр (Tullimonstrum gregarium), – ископаемое животное каменноугольного периода, жившее 300 млн лет назад. Его окаменелости впервые были обнаружены исследователем Фрэнсисом Талли еще в 1955 году в штате Иллинойс.

Tullimonstrum имел вытянутое тело длиной 20-30 сантиметров. Его рот располагался на конце хоботка и был обрамлен клешней, с помощью которой и питалось животное. Сзади у него был плавник, а на макушке располагались омматофоры – особые щупальца, на концах которых располагались глаза.

С самого открытия останков монстра Тулли ученые спорили по поводу того, к какому типу его отнести. Ученые не могли предположить не то что род или семейство необычного животного – у них даже не получилось понять, относить его к хордовым или беспозвоночным. «Туллимонстра» считали то моллюском, то членистоногим, предполагали его родство с рыбами или червями. В 2016 году исследователи из Йельского университета представили доказательства того, что Tullimonstrum относится к хордовым из класса миног. По их мнению, бледная кишечная структура в окаменелостях монстра Тулли на самом деле была хордой – и на этом основании загадочное животное стоило все же отнести к позвоночным, нежели к беспозвоночным моллюскам.

Затем ученые проанализировали глаза животного и обнаружили там меланосомы – элементы клеток, в составе которых есть меланин и другие светопоглощающие пигменты. Считалось, что меланосомы в системе зрения специфичны только для позвоночных, поэтому биологи возликовали и почти было решились отнести монстра Тулли к позвоночным, сроднив его с рыбами.

Однако затем исследователи из University College Cork в Ирландии и Fujita Health University в Японии занялись тем, что проанализировали подобные пигменты в глазах современных головоногих и нескольких видов рыб, чтобы определить, насколько мы можем полагаться на подобные признаки в вопросах классификации живых организмов. Результаты их работы описаны и опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Их исследования показали, что в глазах беспозвоночных головоногих моллюсков тоже вырабатывается меланин (что неудивительно, учитывая их сложную зрительную систему). Пигмент был обнаружен в клетках осьминога обыкновенного (Octopus vulgaris), кальмара обыкновенного (Loligo vulgaris) и лекарственной каракатицы (Sepia officianalis).

Разница в строении меланосом у хордовых и беспозвоночных заключается в входящих в их состав металлов – меди или цинка. У хордовых преобладает цинк, в то время как у головоногих – медь. Когда произвели сравнение меланосом Туллимонстра и обнаруженных вместе с ним позвоночных, оказалось, что у первого преобладает как раз медь, что характерно для моллюсков. Однако полной уверенности в том, что Тулли можно отнести к беспозвоночным, у ученых все еще нет.

Изучение окаменелостей продолжается, и ученые надеются, что вскоре загадку можно будет назвать разрешенной.