Кенгуру просят помощи у человека совсем как собаки и другие домашние животные: видео

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что кенгуру могут использовать язык тела для общения с людьми подобно тому, как это делают домашние животные: например, собаки, лошади или козы.

Авторы исследования провели эксперимент с участием 16 кенгуру из разных частей Австралии: 12 западных серых (Macropus fuliginosus fuliginosus), два восточных серых, или гигантских (Macropus giganteus) и два больших рыжих (Macropus rufus). Все они жили в неволе рядом с людьми, но до этого никогда не принимали участия в экспериментах.

Животным предлагалось достать еду из контейнера, стоящего на деревянном поддоне, и, когда это можно было сделать, 11 из 16 особей справились с заданием. Однако на следующем этапе исследователи крепили контейнер к поддону вверх дном, так что животные уже не могли добраться до угощения. Во время эксперимента рядом с кенгуру стоял ведущий автор исследования Алан Макэллиготт, и весь процесс записывался на видео.