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Кенгуру просят помощи у человека совсем как собаки и другие домашние животные: видео

National Geographic Россия
17 декабря 2020
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Фото: YouTube
При этом их никогда не одомашнивали.

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что кенгуру могут использовать язык тела для общения с людьми подобно тому, как это делают домашние животные: например, собаки, лошади или козы. 

Авторы исследования провели эксперимент с участием 16 кенгуру из разных частей Австралии: 12 западных серых (Macropus fuliginosus fuliginosus), два восточных серых, или гигантских (Macropus giganteus) и два больших рыжих (Macropus rufus). Все они жили в неволе рядом с людьми, но до этого никогда не принимали участия в экспериментах.

Животным предлагалось достать еду из контейнера, стоящего на деревянном поддоне, и, когда это можно было сделать, 11 из 16 особей справились с заданием. Однако на следующем этапе исследователи крепили контейнер к поддону вверх дном, так что животные уже не могли добраться до угощения. Во время эксперимента рядом с кенгуру стоял ведущий автор исследования Алан Макэллиготт, и весь процесс записывался на видео. 

Столкнувшись с невыполнимым заданием кенгуру (вместо того, чтобы сдаться) начинали поочередно смотреть на человека, а затем на контейнер. Некоторые животные даже подходили к ученому и аккуратно трогали его за колено. Эти жесты были интерпретированы как просьба о помощи. Справиться с контейнером кенгуру пытались минимум минуту — и за это время 10 из 11 особей смотрели на экспериментатора минимум по пять раз. 

«Раньше мы считали, что только домашние животные обращаются к человеку за помощью со своими проблемами. Но кенгуру тоже. Если они не могут открыть контейнер, то смотрят на человека и снова на контейнер. Некоторые из них подталкивали человека носом, а некоторые подходили и начинали поцарапывать его, прося помощи», — говорит соавтор исследования Александра Грин. 

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По словам Макэллиготта, это исследование показало, что коммуникация животных с человеком с помощью взглядов, когда им нужна помощь в добыче еды, не обязательно связана с одомашниванием. 

«Действительно, кенгуру показали очень похожий образец поведения, который мы наблюдали у собак, лошадей и даже коз, когда они проходили тот же тест. Наше исследование показывает, что потенциал референциального намеренного общения животных с людьми недооценен, что свидетельствует о захватывающих перспективах в этой области», — заключает Макэллиготт. 

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