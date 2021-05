Китайский зоопарк неделями умалчивал побег трех леопардов

Все это время хищники бродили по жилым районам и пугали людей.

19 апреля из сафари-парка в городе Ханчжоу на востоке Китая сбежали три леопарда. Никаких объявлений по этому поводу сделано не было. Более того: даже когда городские камеры наблюдения зафиксировали разгуливающих по улицам хищников, и местные жители встревожились – зоопарк отрицал, что это его питомцы.

The last of a trio of #leopards that escaped from a safari park in Hangzhou continued to evade capture as of press time. Rescue teams found and recaptured two juvenile leopards on Saturday. These three animals were reported missing last Friday. #animals pic.twitter.com/FYhQDxqwKN — Zhengguan News (@ZhengguanNews) May 10, 2021

В конце концов о животных было заявлено в полицию. 1 мая начались их поиски, а 8 мая парк признался, выразив «искренние сожаления». В свое оправдание его администрация добавила, что леопарды были «молодыми, и, следовательно, не слишком агрессивными, и парк не хотел сеять панику». Со своей стороны общественность полагает, что организация просто боялась снижения числа посетителей. В этот период здесь бывает около 50 000 гостей ежедневно, а в самом городе проживает около 10 миллионов человек.

In East China, the search is on for a leopard who has gone missing from a wildlife park. The "big cat" was one of three who escaped from Hangzhou Safari Park. The other two have been found. #Leopard #Wildlife #SafariPark pic.twitter.com/Ij3u6239bL — China Takeaway (@China24Official) May 8, 2021

Двое леопардов уже пойманы, сейчас ведутся поиски третьего. Он был замечен с воздуха, но пока специалисты прибыли на место – леопард убежал. Одновременно по подозрению в халатности было задержано пять сотрудников зоопарка. Сам парк закрыт на неопределенный срок; ведется расследование обстоятельств происшествия. Среди причин называют строительные работы, которые в апреле велись на территории парка: возможно, какой-то фрагмент ограждения был случайно поврежден.

Residents of the city of Hangzhou first reported seeing a leopard on the loose on Friday, with the safari park only acknowledging the escapes after the news went viral.

