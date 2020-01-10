Китов начнут считать из космоса (и не только)

Аквариум Новой Англии в Бостоне (The New England Aquarium) и инженерная фирма Draper из штата Массачусетс объединили усилия, чтобы следить за популяциями китов. Проект получил простое название «Подсчет китов из космоса», однако это единственная простая вещь во всем проекте, шутит главный специалист по анализу данных из Draper, Джон Ирвин.

По его словам, работа будет включать в себя сбор данных из различных источников, от Европейских космических агентств до информации от радиолюбителей. Проект объединит информацию, полученную с помощью спутников, гидролокаторов, радиолокационного синтезирования апертуры, а также информацию о состоянии океана (изменения течений, погодных условий, топографические карты). Цель работы – создание карт вероятности того, где в океане могут находиться киты и куда они перемещаются. По словам Ирвина, создание таких карт поможет осуществлять мониторинг популяций китов и их передвижения.