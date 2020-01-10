Китов начнут считать из космоса (и не только)
Аквариум Новой Англии в Бостоне (The New England Aquarium) и инженерная фирма Draper из штата Массачусетс объединили усилия, чтобы следить за популяциями китов. Проект получил простое название «Подсчет китов из космоса», однако это единственная простая вещь во всем проекте, шутит главный специалист по анализу данных из Draper, Джон Ирвин.
По его словам, работа будет включать в себя сбор данных из различных источников, от Европейских космических агентств до информации от радиолюбителей. Проект объединит информацию, полученную с помощью спутников, гидролокаторов, радиолокационного синтезирования апертуры, а также информацию о состоянии океана (изменения течений, погодных условий, топографические карты). Цель работы – создание карт вероятности того, где в океане могут находиться киты и куда они перемещаются. По словам Ирвина, создание таких карт поможет осуществлять мониторинг популяций китов и их передвижения.
В настоящее время наиболее часто используемым методом подсчета китов являются аэрофотосъемки, но, по словам авторов нового проекта, такой метод является дорогостоящим, сильно зависит от погодных условий и может быть потенциально опасным.
Новая технология может использоваться для мониторинга китов в любой точке мирового океана, однако на первом этапе будет исследована популяция этих животных в районе Новой Англии. Воды региона – северная часть Атлантического океана – служат местом обитания находящегося под угрозой исчезновения северного гладкого кита (Eubalaena glacialis), популяция которого составляет всего около 400 особей – и продолжает сокращаться.
Инвесторы уже выделили на проект миллион долларов. Ожидается, что проект будет развиваться в течение нескольких лет.
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