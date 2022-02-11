Коал в Австралии объявили вымирающим видом

Такой статус присвоен популяциям на восточном побережье.

11 февраля Австралия официально включила коал на своем восточном побережье в список вымирающих видов. В этой части страны за два минувших десятилетия их численность сильно сократилась, притом основной удар нанесло изменение климата.

«Ужасные лесные пожары 2019-2020 годов, конечно, способствовали такому исходу. Однако это не единственная причина. Мы стали свидетелями резкого сокращения популяции из-за засухи, аномальной жары и нехватки воды. Я видела пейзажи, напоминающие лунный ландшафт, с мертвыми деревьями повсюду», – Дебора Табарт, Австралийский фонд коал.

Новый статус для коал в Новом Южном Уэльсе, Австралийской столичной территории и Квинсленде должен обеспечить им более высокий уровень защиты. Ранее животные числились «уязвимыми» (Vulnerable, VU), теперь стали исчезающими (Endangered, EN).

Министр окружающей среды Сюзан Лей сообщила, что правительство предпринимает «беспрецедентные меры»: на восстановление среды, подходящей для этих животных, будет выделено 50 миллионов австралийских долларов (36 миллионов долларов США).

Согласно оценкам независимых экспертов, численность коал упала со 185 000 в 2001 году до 92 000 в 2021 году. Экологи считают, что эти цифры ожидаемы, и власти слишком поздно обратили внимание на тенденцию.

Более того: еще десять лет назад правительство одобрило расчистку 25 000 гектаров лесных массивов, лишив коал их мест обитания. По подсчетам организации Humane Society International, коалы восточного побережья могут вообще исчезнуть к 2050 году.

«Национальные законы Австралии об охране окружающей среды настолько неэффективны, что остановить продолжающееся разрушение среды обитания коал в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе крайне сложно. Мы не должны позволять бульдозерам уничтожать их «дом» ради шахт, новых жилых комплексов, сельскохозяйственных проектов и промышленных лесозаготовок».

Ситуация с коалами в Австралии крайне неоднозначная. В 2015 году в штате Виктория на юго-востоке страны было принято решение отстреливать коал: их там оказалось больше, чем источников пищи.

Почему в Австралии отстреливают коал читать

Животные страдали от голода, а обглоданные эвкалиптовые деревья оказывались не способны продолжать свой рост. При этом коалы очень привязаны к своей территории и не хотят переселяться.

Посмотрите, как собака спасала коал во время пожаров.