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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Звери

Когда собаки из истинных хищников стали всеядными?

National Geographic Россия
17 августа 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Частично вегетарианская диета на протяжении поколений псовых не прошла бесследно.

Может показаться, что собаки всегда готовы были съесть все, что вы уроните со своего стола, однако исследования показывают, что наши четвероногие друзья стали всеядными только около 8000 лет назад. Даже тысячелетия спустя после этого они все еще не могли производить достаточно много амилазы, фермента, который превращает крахмал в сахар, необходимый для переваривания сложных углеводов в овощах, зернах и фруктах.

Команда исследователей под руководством Симоне Рампелли, биохимика из Болонского университета, секвенировала ДНК из 13 окаменелых кусков собачьего помета – палеонтологи зовут такие любопытные окаменелости копролитами. Их обнаружили в Италии на территории сельскохозяйственного сообщества бронзового века в Солароло, примерно в 130 километрах от Болоньи.

Копролиты, датированные периодом от 3450 до 3600 лет назад, содержали как животные, так и растительные вещества: например, пшеницу, виноград и баранину. Но они также указали, что у древних собак было меньше копий гена амилазы по сравнению с современными собаками.

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Исследователи также обнаружили 56 видов микробов, часть которых распространены в микробиоме современных собак. Некоторые из этих микробов производят собственную амилазу в больших количествах, что позволяло животным усваивать крахмал.

Ученые сообщили, что неолитические собаки отреагировали на переход на богатую крахмалом диету «расширением микробных функций, связанных с катаболизмом крахмала, тем самым компенсируя задержку реакции носителя». Без этих микробов собаки не могли бы переваривать крахмалистые овощи и злаки, не усваивая их питательные вещества.

«Собаки Солароло, вероятно, были уже полностью одомашнены, ели некоторые растительные продукты, оставленные им людьми, а также туши домашнего скота, когда это было возможно», – Симоне Рампелли.

Когда именно человек полностью приручил собаку, остается предметом больших споров: одни эксперты называют дату 14 000 лет назад, а другие – 40 000 лет назад. Однако, как только собаки начали взаимодействовать с людьми, их рацион сильно изменился – от почти исключительно плотоядного до всеядного. 

Исследователи, изучающие белки в костях собак на археологическом участке недалеко от Барселоны, обнаружили, что многие из них питались зерновыми злаками, такими как просо. Это могло быть связано с тем, что мяса в этом регионе не хватало самим людям. 

Собаки в то время без дела уже не сидели – они пасли скот или защищали приусадебный участок, а богатая углеводами диета обеспечивала им энергию для этого. 

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