Когда собаки из истинных хищников стали всеядными?

Может показаться, что собаки всегда готовы были съесть все, что вы уроните со своего стола, однако исследования показывают, что наши четвероногие друзья стали всеядными только около 8000 лет назад. Даже тысячелетия спустя после этого они все еще не могли производить достаточно много амилазы, фермента, который превращает крахмал в сахар, необходимый для переваривания сложных углеводов в овощах, зернах и фруктах.

Команда исследователей под руководством Симоне Рампелли, биохимика из Болонского университета, секвенировала ДНК из 13 окаменелых кусков собачьего помета – палеонтологи зовут такие любопытные окаменелости копролитами. Их обнаружили в Италии на территории сельскохозяйственного сообщества бронзового века в Солароло, примерно в 130 километрах от Болоньи.

Копролиты, датированные периодом от 3450 до 3600 лет назад, содержали как животные, так и растительные вещества: например, пшеницу, виноград и баранину. Но они также указали, что у древних собак было меньше копий гена амилазы по сравнению с современными собаками.