10 июня в Оренбургскую область из Казахстана пытались провезти 4100 живых среднеазиатских сухопутных черепах. В прицепе «Вольво», пересекающем границу, было 7 тонн капусты, но, кроме кочанов, в мешках нашли тысячи рептилий.

Рыночная стоимость всех этих животных – примерно 7 790 000 рублей, причём с 1973 они считаются объектом охраны (согласно СИТЕС – Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

С тех под черепахи полтора месяца содержались в пустующем здании Оренбургского педагогического университета. Теперь, по соглашению с Росприроднадзором и комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана черепах выпустили на волю в Арысском массиве Республики Казахстан. Расследование преступления прдолжается.

Это, кстати не первый случай: в 2016, например, при схожих обстоятельствах была найдена более крупная партия – 8253 зверей.

Такие черепахи встречаются в Казахстане, Северо-Восточном Иране, Афганистане, в северо-западных районах Индии и Пакистана. Несмотря на широкий ареал, они имеют статус «уязвимых» по классификации IUCN.